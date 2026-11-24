Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Κύκκου Πάφου και του Νικολαϊδείου Γυμνασίου, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα που αφορούν την ανδρική υγεία, την πρόληψη και τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η ομιλία του ιατρού-ουρολόγου, κ. Κωνσταντίνου Ηλιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.

Μέσα από συμβολικά μουστάκια, χαμόγελα και τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, η δράση ανέδειξε ένα ουσιαστικό μήνυμα η φροντίδα της υγείας δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά πράξη ευθύνης και δύναμης.

Το «Movember» αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει η συζήτηση γύρω από την ανάγκη οι άνδρες να μιλούν για την υγεία τους, να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται και να μην αμελούν τις προληπτικές εξετάσεις.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους τη δράση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ, κ. Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ο Δημαρχεύων Πάφου, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, η Βουλεύτρια ΔΗΣΥ, κα Νικολέττα Κωνσταντίνου, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι από διάφορους πολιτικούς χώρους. Παρόντες ήταν επίσης ο αθλητής κολύμβησης και Παραολυμπιονίκης κ. Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονείς και μαθητές.

Στο πλαίσιο της δράσης, το CDA College συμμετείχε προσφέροντας κούρεμα και ξύρισμα έναντι συμβολικού ποσού, με τα έσοδα να διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και της αλληλεγγύης, μετατρέποντας ένα συμβολικό μουστάκι σε μήνυμα ζωής και πρόληψης. Γιατί πίσω από κάθε μουστάκι υπάρχει ένας άνθρωπος, πίσω από κάθε άνθρωπο μια ιστορία και κάθε ιστορία αξίζει να συνεχιστεί.