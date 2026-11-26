Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Πάφου, ο οποίος έχει τον ρόλο του συντονιστή του έργου, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο εργολάβος θα προχωρήσει σε εργασίες στην οδό ΑΧΕΠΑΣ, καθώς και σε τμήμα του δρόμου προς τον κυκλοφοριακό κόμβο.

Ο αντιδήμαρχος Κονιών του Δ. Ιεροκηπίας, σε σχετική ανακοίνωσή του, αναγνωρίζει την ταλαιπωρία που προκαλούν οι εργασίες στους πολίτες και απευθύνει έκκληση για λίγη ακόμη υπομονή και κατανόηση. Όπως επισημαίνει, στόχος είναι η ασφαλής ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου υποδομής, το οποίο αναμένεται να εξυπηρετεί καθημερινά τους δημότες και να βελτιώσει τις συνθήκες μετακίνησης στην περιοχή.

Παράλληλα, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους πολίτες για τη συνεργασία και την υπομονή τους, σημειώνοντας ότι η σημερινή ταλαιπωρία αναμένεται να μετατραπεί σε ένα έργο που θα απολαμβάνουν τόσο οι πεζοί όσο και οι οδηγοί.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.