Την έκδοση κλήσης μάρτυρα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του ο δικηγορικός οίκος Σωτήρης Αργυρού και Συνέταιροι Δ.Ε.Π.Ε., ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση της κατηγορούμενης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοπός της κλήτευσης του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι να καταθέσει αναφορικά με την πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με την καταχώριση υποθέσεων σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας που προβάλλει η υπεράσπιση.

Πολιτικό και όχι νομικό ζήτημα υποστηρίζει η υπεράσπιση

Ο δικηγορικός οίκος υποστηρίζει ότι η καταχώριση τέτοιου είδους υποθέσεων αποτελεί πολιτική που ακολουθείται για πρώτη φορά από κυπριακή κυβέρνηση, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι πρόκειται για πολιτικό και όχι νομικό ζήτημα. «Η προσπάθεια μετατόπισης ενός ξεκάθαρα πολιτικού ζητήματος στους ώμους των Κυπριακών Δικαστηρίων καθιστά αδύνατη την διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης από τα Κυπριακά Δικαστήρια και με αυτό τον τρόπο αφήνεται εκτεθειμένη η Κυπριακή Δικαιοσύνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της υπεράσπισης.

Ο δικηγορικός οίκος διευκρινίζει ότι προχώρησε στην έκδοση της ανακοίνωσης μετά τη διαρροή στα μέσα ενημέρωσης της πληροφορίας ότι μεταξύ των προσώπων που έχουν κλητευθεί ως μάρτυρες βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί του θέματος στο παρόν στάδιο, δεδομένου ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό εκδίκαση.

Δέον να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται πότε καλείται να καταθέσει ο Πρόεδρος, ούτε εάν η κλήτευση του έχει ήδη επιδοθεί.