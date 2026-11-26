Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση των μελών του ΕΒΕΛ, ο κ. Μουσιούττας ανάφερε μεταξύ άλλων ότι παρά την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η οικονομία μας, παραμένει εκτεθειμένη σε σημαντικές εξωτερικές ανισορροπίες.

Επικαλούμενος την αξιολόγηση των Moody’s, τόνισε ότι οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αγνοηθούν καθώς εκτός των εξωγενών προκλήσεων, στο εσωτερικό έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων, τις πιέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως στην ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, τη στέγαση, τις μεταφορές, κλπ.

Αναφερόμενος στο εμπορικό ισοζύγιο, είπε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, συνδέουν την έρευνα και την τεχνολογία με την παραγωγή και δίνουν στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία μας τη δυνατότητα να δημιουργούν και να εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας.

Μιλώντας για τα δημόσια οικονομικά ανάφερε ότι οι υγιείς δημόσιοι λογαριασμοί δεν βρίσκονται απέναντι στην ευημερία των πολιτών, αλλά είναι προϋπόθεσή της.

Σχετικά με τον ενεργειακό τομέα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι κάθε φορά που αυξάνεται ο λογαριασμός της ΑΗΚ ή ακριβαίνουν τα καύσιμα, η συζήτηση στρέφεται στις αυξήσεις των μισθών. Οι εργαζόμενοι πρόσθεσε δικαιούνται να διεκδικούν καλύτερες απολαβές. Όμως, συμπλήρωσε, αν μείνουμε μόνο στην αύξηση του μισθού, χωρίς να αντιμετωπίσουμε όσα ανεβάζουν το κόστος ζωής και λειτουργίας, αυτά που διαβρώνουν τους μισθούς και την ανταγωνιστικότητα δεν λύνουμε το πρόβλημα. Και όταν οι μισθοί αυξάνονται χωρίς ανάλογη βελτίωση της παραγωγικότητας, είπε, το πρόσθετο κόστος μπορεί να πιέσει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περάσει στις τιμές.

Στα πλαίσια αυτά, τόνισε ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις στην ενέργεια, στις υποδομές, στην τεχνολογία και στις δεξιότητες, μαζί με ουσιαστικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στις αδειοδοτήσεις. Και, όταν απαιτείται άμεση στήριξη επισήμανε, αυτή πρέπει να κατευθύνεται σε όσους τη χρειάζονται πραγματικά. Οι οριζόντιες παροχές μπορεί να

προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, ωστόσο επισήμανε δεν μειώνουν από μόνες τους το κόστος που πιέζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και είπε ότι κάθε αλλαγή πρέπει να στηρίζεται σε πλήρη αναλογιστική τεκμηρίωση, σαφή κοστολόγηση και προσδιορισμό των πηγών χρηματοδότησης.

Για τα Ταμεία Προνοίας, είπε ότι στηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό τους, με καλύτερη διαχείριση, μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή πρέπει να παραμείνει εθελοντική και να ενισχυθεί με κατάλληλα κίνητρα.

Μιλώντας για τη Λευκωσία, επισήμανε ότι η φυσική κατεύθυνση ανάπτυξης της Λευκωσίας βρίσκεται στην ιατρική, την εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία. Το ζητούμενο, τόνισε, είναι να συνδέσουμε αυτούς τους τομείς με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία και άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας , ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, επιχειρηματικές ευκαιρίες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Εστιάζοντας στη Μακαρίου, συνεχάρη τον Δήμαρχο Λευκωσίας για την πρωτοβουλία του να επανεξεταστεί το θέμα κα πρόσθεσε ότι:

· Η Oxford Street μπορεί να προσφέρει ιδέες, όχι έτοιμη συνταγή για τη Μακαρίου. Άλλη κλίμακα, άλλες ροές, άλλο συγκοινωνιακό πλαίσιο. Οι πόλεις δεν σχεδιάζονται με αντιγραφή τίτλων· σχεδιάζονται με βάση τα δικά τους δεδομένα. Άλλο Λονδίνο, άλλο Λευκωσία.

· Η συζήτηση για τη Μακαρίου δεν πρέπει να περιοριστεί στο δίλημμα «αυτοκίνητα ή πεζοί». Χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση: πρόσβαση για κατοίκους και επιχειρήσεις, ασφαλής κίνηση για πεζούς, ενεργά ισόγεια, σκίαση και πράσινο, φωτισμός και δράσεις που φέρνουν κόσμο στον δρόμο.

Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Λευκωσίας, ανάφερε ότι μια ειδικά οργανωμένη ομάδα τροχαίας της Αστυνομίας, με σταθερή παρουσία και τεχνολογική υποστήριξη, στα κρίσιμα σημεία τις ώρες αιχμής, μπορεί να συμβάλει άμεσα στη βελτίωση της κυκλοφορίας, παράλληλα με την προώθηση των μεγάλων έργων.

Ακόμα είπε ότι για τους χώρους της Κρατικής Έκθεσης και του ΣΟΠΑΖ χρειάζεται κοινός σχεδιασμός, με σαφή και συμπληρωματικό ρόλο για κάθε περιοχή. Η Κρατική Έκθεση, είπε μπορεί να προσφέρει στη δυτική Λευκωσία έναν μεγάλο χώρο πρασίνου και αναψυχής και σύγχρονο εκθεσιακό χώρο, ενώ το ΣΟΠΑΖ μπορεί να συνδυάσει τη Ζώνη Καινοτομίας με σύγχρονες συνεδριακές υποδομές.

Ακόμα είπε ότι ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο αποτελεί αναγκαία υποδομή για αυτή την αναπτυξιακή κατεύθυνση. Η Λευκωσία πρόσθεσε διαθέτει πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες τεχνολογίας, δημόσιους οργανισμούς και επαγγελματικές υπηρεσίες που μπορούν να στηρίξουν ιατρικά συνέδρια, επιστημονικές και πανεπιστημιακές συναντήσεις, εκθέσεις τεχνολογίας και επιχειρηματικές διοργανώσεις.

Και συμπλήρωσε:

· Ένα συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας περίπου 2.000 ατόμων, θα επέτρεπε στη Λευκωσία να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και να μετατρέπει την παρουσία αυτών των οργανισμών σε συνεδριακό τουρισμό.

Ο κ. Μουσιούττας αποχαιρέτησε τα μέλη του ΕΒΕΛ, λέγοντας ότι "αποχωρώντας από την προεδρία του ΕΒΕΛ, θέλω να ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς όσους έγιναν σχεδόν οικογένειά μου αυτά τα έξι χρόνια, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Γραμματεία και όλο το προσωπικό της ΕΤΑΠ. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε μαζί».

Υπουργός Ενέργειας

Στο δικό του χαιρετισμό ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανός είπε ότι για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχουν εξασφαλιστεί €352 εκατομμύρια για δράσεις που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση, τη μεταποίηση, τη νέα επιχειρηματικότητα και την κυκλική οικονομία.

Ακόμα ανάφερε ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027 προγραμματίζεται ένα νέο, απλοποιημένο Σχέδιο για νέους επιχειρηματίες ηλικίας 18 έως 35 ετών.

Επίσης πρόσθεσε ότι ετοιμάζεται Σχέδιο Χορηγιών ύψους €20 εκατομμυρίων για το 2027 και το 2028, για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ή θα εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά για ιδιοκατανάλωση.

Αναφερόμενος στο εμπόριο είπε ότι η εικόνα είναι θετική και πρόσθεσε ότι οι εξαγωγές εγχώριων προϊόντων, χωρίς τα ορυκτά καύσιμα και τα πετρελαιοειδή, έφθασαν το 2025 τα €1,37 δισεκατομμύρια, αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2024. Οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν στα €32 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 6%.

Τέλος αναφέρθηκε στις επισκέψεις του που θα γίνουν στο εξωτερικό για ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας.

Πρόεδρος ΚΕΒΕ

Στο χαιρετισμό του Πρόεδρου του ΚΕΒΕ που ανέγνωσε ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών κος Ανδρέας Δημητριάδης, τόνισε ότι οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, οι περιφερειακές

συγκρούσεις, η ενεργειακή αβεβαιότητα, οι διαταραχές στο διεθνές εμπόριο και οι πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον για την οικονομία και τις επιχειρήσεις μας.

Στη συνέλευση παρευρέθηκαν η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Πρέσβης της Ελλάδας, Αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων, υπουργοί, Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων , κρατικοί αξιωματούχοι και επιχειρηματίες μέλη του ΕΒΕΛ.