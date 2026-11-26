Τα ανησυχητικά στοιχεία για την έκταση της έμφυλης βίας στις δύο κοινότητες παρουσιάστηκαν στις 25 Νοεμβρίου, σε δικοινοτική εκδήλωση στο Λήδρα Πάλας στη Λευκωσία, την οποία διοργάνωσαν το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) και το Σπίτι της Συνεργασίας, με τη στήριξη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP).

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και την έναρξη της παγκόσμιας εκστρατείας «16 Ημέρες Δράσης κατά της Έμφυλης Βίας», εκπρόσωποι οργανώσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας συζήτησαν τις διαστάσεις του φαινομένου, στέλνοντας ένα κοινό μήνυμα: «Η βία κατά των γυναικών δεν γνωρίζει σύνορα, γλώσσα ή εθνικότητα».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και η επίσημη παρουσίαση του δικοινοτικού χοροδράματος «Μ’ Ακούς; – Beni Duyan?» μιας συγκλονιστικής καλλιτεχνικής παραγωγής με τη συμμετοχή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων χορευτριών, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα παρουσιαστεί στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία.

18.409 καταγγελίες από το 2021

Σε ό,τι αφορά την ελληνοκυπριακή κοινότητα, τα στοιχεία της Αστυνομίας Κύπρου καταδεικνύουν την έκταση του προβλήματος. Από το 2021 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν συνολικά 18.409 καταγγελίες για υποθέσεις βίας, ενώ κάθε χρόνο υποβάλλονται περίπου 3.000 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας.

Την περίοδο 2023–2025 σημειώθηκε αύξηση κατά 21,3% στα αδικήματα που ταξινομούνται ως βία κατά των γυναικών. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 23 υποθέσεις βιασμού και δύο απόπειρες βιασμού, ενώ την εξαετία 2020–2025 σημειώθηκαν 17 γυναικοκτονίες.

Ανησυχητικά είναι και τα ευρήματα της ευρωπαϊκής έρευνας για την έμφυλη βία, την οποία διενήργησαν η Eurostat, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Το 36,1% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα στην Κύπρο δήλωσε ότι έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία ή απειλές, έναντι 30,7% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ποσοστό των γυναικών που έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία ή απειλές από νυν ή πρώην σύντροφο ανέρχεται στο 30%, έναντι 17,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το ποσοστό όσων έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ανέρχεται στο 39,9%, έναντι 30,8% στην ΕΕ.

Την ίδια ώρα, η έλλειψη εμπιστοσύνης στη δυνατότητα της Αστυνομίας να παράσχει βοήθεια συγκαταλέγεται στους λόγους για τους οποίους γυναίκες που έχουν υποστεί βιασμό δεν προχωρούν σε καταγγελία.

1.244 καταγγελίες σε έναν χρόνο στην τουρκοκυπριακή κοινότητα

Σοβαρές διαστάσεις προσλαμβάνει το φαινόμενο και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, όπου, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία στο σπίτι της. Κατά το τελευταίο έτος υποβλήθηκαν 1.244 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας, ενώ τους πρώτους δέκα μήνες του 2026 σημειώθηκαν δύο γυναικοκτονίες.

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην καταγγελία περιστατικών, η πρόσβασή τους σε υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης, οι κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις της έμφυλης βίας, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων βρέθηκαν στο επίκεντρο των τοποθετήσεων των ομιλητών.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Σουζάνα Παύλου, Διευθύντρια του MIGS, η Άντρη Χριστοφίδου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Σπιτιού της Συνεργασίας, ο Δρ Χάρης Ψάλτης, Καθηγητής Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Δρ Emete Biran Mertan, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μεσογείου (EMU), η Μαριλένα Ιωάννου, Προϊσταμένη Προληπτικής Πολιτικής του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), και η Mine Atli, εκπρόσωπος του KAYAD – Woman-to-Life Support Association.

«Μ’ Ακούς; – Beni Duyan?»: Η τέχνη απέναντι στην έμφυλη βία

Μια πρώτη εικόνα από το δικοινοτικό χορόδραμα «Μ’ Ακούς; – Beni Duyan?» είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν οι παρευρισκόμενοι μέσα από την προβολή του προωθητικού φιλμ της παραγωγής και την παρουσίαση ενός σύντομου καλλιτεχνικού δρώμενου.

Το έργο αποτελεί έμπνευση του χορογράφου και σκηνοθέτη Γιώργου Δημόπουλου, ο οποίος συνδημιουργεί με τη χοροθεραπεύτρια Μαρία Χαραλάμπους, ενώ τη δραματουργία υπογράφει η Αγγελίνα Μήτκα.

Η καλλιτεχνική παραγωγή φέρνει μαζί δώδεκα επαγγελματίες χορεύτριες, έξι Ελληνοκύπριες και έξι Τουρκοκύπριες, οι οποίες αφηγούνται, μέσα από τη γλώσσα του σώματος και της κίνησης, ιστορίες γυναικών που έχουν βιώσει την έμφυλη βία. Αντλώντας τη θεματολογία του από την ανθρώπινη εμπειρία, το έργο προσεγγίζει τις διαφορετικές μορφές βίας, τις επιπτώσεις τους στη ζωή των γυναικών, αλλά και τη δύναμη της αλληλεγγύης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι τόσο η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας όσο και η ενίσχυση των οργανισμών ΣΠΑΒΟ και KAYAD, στους οποίους θα διατεθούν ισόποσα όλα τα καθαρά έσοδα των παραστάσεων, στηρίζοντας το έργο τους για την προστασία των γυναικών που βιώνουν βία στις δύο κοινότητες της Κύπρου.

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:00, στο Θέατρο Παλλάς στη Λευκωσία, ενώ τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της SoldOut Tickets.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι χορεύτριες Zehra Koccat, Σταυρίνα Χαραλάμπους, Dila Oranli, Σταυριανή Τταντή, Selsu Solman, Χάρις Γεωργίου, Hayal Gezer, Μαρία Ανδρέου, Peren Varanogullari, Αγγελίνα Αναστασιάδου, Doğa Arifoğlu και Στέφανη Παστελλά.

Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρουσιάζεται από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) και το Σπίτι της Συνεργασίας (Home for Cooperation), με τη στήριξη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, του Aridemi Foundation, της Ύπατης Αρμοστείας του Καναδά, της Πρεσβείας της Ιταλίας, της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας, της Ύπατης Αρμοστείας της Ινδίας, του Συνδέσμου Χοροθεραπείας Κύπρου και της Σχολής Χορού The Dance Central. Μέρος των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή του «Μ’ Ακούς; – Beni Duyan?» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, μέσω του Grow Civic του Civic Space

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