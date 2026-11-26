Ωράριο και εκλογικά κέντρα

Σε Κύπρο και Ελλάδα οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 09:00 έως τις 18:00. Στο Λονδίνο η ψηφοφορία θα γίνει από τις 09:00 έως τις 16:00 τοπική ώρα.

Η σημαντικότερη διευκόλυνση αφορά τον τόπο ψηφοφορίας. Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, τα μέλη δεν δεσμεύονται από το εκλογικό κέντρο στο οποίο είναι εγγεγραμμένα. Μπορούν να ψηφίσουν σε όποιο κέντρο επιθυμούν, σε οποιαδήποτε επαρχία ή στο εξωτερικό.

Ταυτοποίηση και συνδρομή

Για να ψηφίσουν, τα μέλη πρέπει να επιδείξουν δελτίο ταυτότητας, εκλογικό βιβλιάριο ή άδεια οδηγού. Γίνεται δεκτή και η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Ψηφιακός Πολίτης.

Η εκκρεμής συνδρομή δεν αποκλείει κανέναν από την ψηφοφορία. Η συνδρομή για το 2026 είναι 10 ευρώ και μπορεί να καταβληθεί επί τόπου στο εκλογικό κέντρο. Τα μέλη μπορούν επίσης να δουν από πριν πού ψηφίζουν και να εξοφλήσουν τη συνδρομή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κόμματος. Για διευκρινίσεις λειτουργούν οι τηλεφωνικές γραμμές 22883172, 22883157 και 22883133.