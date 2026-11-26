Τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού θα ψηφίσουν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου για τον υποψήφιο του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2028. Ενόψει της ψηφοφορίας, το κόμμα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σειρά πρακτικών οδηγιών για το πώς, πού και πότε μπορούν να ψηφίσουν τα μέλη.
Εσωκομματικές εκλογές ΔΗΣΥ: Πότε, πού και πώς ψηφίζουν τα μέλη το Σάββατο
Τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού ψηφίζουν το Σάββατο για να επιλέξουν τον υποψήφιο του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2028. Παρακάτω, όσα χρειάζεται να ξέρουν για την ψηφοφορία.
Ωράριο και εκλογικά κέντρα
Σε Κύπρο και Ελλάδα οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 09:00 έως τις 18:00. Στο Λονδίνο η ψηφοφορία θα γίνει από τις 09:00 έως τις 16:00 τοπική ώρα.
Η σημαντικότερη διευκόλυνση αφορά τον τόπο ψηφοφορίας. Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, τα μέλη δεν δεσμεύονται από το εκλογικό κέντρο στο οποίο είναι εγγεγραμμένα. Μπορούν να ψηφίσουν σε όποιο κέντρο επιθυμούν, σε οποιαδήποτε επαρχία ή στο εξωτερικό.
Ταυτοποίηση και συνδρομή
Για να ψηφίσουν, τα μέλη πρέπει να επιδείξουν δελτίο ταυτότητας, εκλογικό βιβλιάριο ή άδεια οδηγού. Γίνεται δεκτή και η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Ψηφιακός Πολίτης.
Η εκκρεμής συνδρομή δεν αποκλείει κανέναν από την ψηφοφορία. Η συνδρομή για το 2026 είναι 10 ευρώ και μπορεί να καταβληθεί επί τόπου στο εκλογικό κέντρο. Τα μέλη μπορούν επίσης να δουν από πριν πού ψηφίζουν και να εξοφλήσουν τη συνδρομή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κόμματος. Για διευκρινίσεις λειτουργούν οι τηλεφωνικές γραμμές 22883172, 22883157 και 22883133.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.