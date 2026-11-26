Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 18:15 έως τις 22:00, με συγκεκριμένους δρόμους να παραμένουν κλειστοί για την τροχαία κίνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Από τις 18:15 και μέχρι την ολοκλήρωση της χριστουγεννιάτικης παρέλασης, κλειστές θα παραμείνουν η οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη, από την Πλατεία Κέννεντυ μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Τσέλεπου, στο σημείο των φώτων τροχαίας της Τράπεζας Κύπρου, καθώς και η λεωφόρος Γεωργίου Γρίβα Διγενή, από τη συμβολή της με την οδό 1ης Απριλίου.

Παράλληλα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις σε τμήμα της οδού Γρηγόρη Αυξεντίου, καθώς και στις οδούς Γλάδστωνος και Νίκου Αντωνιάδη.

Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, η οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη θα εξακολουθήσει να παραμένει κλειστή, στο τμήμα από την Πλατεία Κέννεντυ μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Τσέλεπου.

Πού μπορούν να σταθμεύσουν οι πολίτες Για την εξυπηρέτηση όσων θα μεταβούν στο κέντρο της Πάφου για τις εκδηλώσεις, ο Δήμος έχει διαθέσει συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης.

Πρόκειται για: τον χώρο στάθμευσης της πρώην Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, το γήπεδο του Γ.Σ. Κόροιβου, τον χώρο στάθμευσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τον ανοικτό χώρο παραπλεύρως του Μνημείου Ποντιακού Ελληνισμού και τον χώρο στάθμευσης Καραβέλα.

Ο Δήμος Πάφου καλεί το κοινό να ακολουθεί τις υποδείξεις της Αστυνομίας και της Τροχονομίας του Δήμου, ώστε να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων.