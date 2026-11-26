Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Δρουσιώτης χαρακτήρισε καλοδεχούμενα τα μέτρα, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι με διαφορετική κατανομή των χρημάτων θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Χορηγία για αγορά τροφίμων αντί καυσίμων

Αναφερόμενος στη χορηγία των 200 ευρώ για αγορά πετρελαίου θέρμανσης ή καυσίμων κίνησης, ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι σημαντικό μέρος των δικαιούχων χαμηλοσυνταξιούχων ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο ποσό.

Όπως εξήγησε, αρκετοί χαμηλοσυνταξιούχοι δεν διαθέτουν αυτοκίνητο λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ άλλοι, λόγω της ηλικίας τους, είτε δεν μπορούν πλέον να οδηγούν είτε τους έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.

Αντίστοιχο πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, προκύπτει και όσον αφορά την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, καθώς εκτιμά ότι περιορισμένος αριθμός χαμηλοσυνταξιούχων διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο στην κατοικία του. Όπως ανέφερε, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν σόμπες υγραερίου και φιάλες των δέκα κιλών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν, βάσει των όσων έχουν γίνει μέχρι στιγμής αντιληπτά, να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη χορηγία.

Ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε ότι η εισήγηση του Συνδέσμου είναι το ποσό των 200 ευρώ να διατεθεί για την αγορά τροφίμων, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών αποτελεί το μεγαλύτερο έξοδο του οικογενειακού προϋπολογισμού των χαμηλοεισοδηματιών και των χαμηλοσυνταξιούχων.

Παράλληλα, διατύπωσε τον προβληματισμό κατά πόσον η επιλογή των καυσίμων έναντι των τροφίμων συνδέεται με τα φορολογικά έσοδα του κράτους, υποστηρίζοντας ότι από τα 200 ευρώ της χορηγίας, τα 90 ευρώ θα επιστραφούν στα κρατικά ταμεία μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο ίδιος δεν πιστεύει πως αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο έγινε η συγκεκριμένη επιλογή.

Εισηγείται χαμηλότερο εισοδηματικό όριο για τις οικογένειες

Το δεύτερο σημείο στο οποίο εξέφρασε διαφωνία ο κ. Δρουσιώτης αφορά το εισοδηματικό κριτήριο των 100.000 ευρώ για την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά.

Όπως ανέφερε, ένα ετήσιο εισόδημα της τάξης των 100.000 ευρώ αντιστοιχεί σε μηνιαίο εισόδημα άνω των 8.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες οικογένειες δεν έχουν την ίδια ανάγκη οικονομικής στήριξης με εκείνες που διαθέτουν χαμηλότερα εισοδήματα.

Κατά την άποψή του, το ανώτατο εισοδηματικό όριο θα έπρεπε να είχε καθοριστεί στις 60.000 ή στις 70.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, τα χρήματα που προορίζονται για οικογένειες με εισοδήματα μεταξύ 70.000 και 100.000 ευρώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αύξηση του ύψους της χορηγίας προς οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι αντί να παραχωρηθούν 250 ευρώ σε μια οικογένεια με δύο παιδιά, θα μπορούσαν να δοθούν 350 ή ακόμη και 400 ευρώ σε οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης.

«Δεν νομίζω ότι αυτός που έχει εισόδημα 8.000 ευρώ τον μήνα χρειάζεται ενίσχυση για τα παιδιά του. Ενίσχυση χρειάζονται εκείνοι οι οποίοι είναι πιο χαμηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στα συγκεκριμένα δύο μέτρα η κατανομή των επιδομάτων «κάπου μπάζει νερά».

Μπορεί να διαφοροποιηθεί ακόμη και τώρα η χρήση της κάρτας

Ο κ. Δρουσιώτης χαρακτήρισε το ζήτημα της κάρτας των 200 ευρώ ως το σοβαρότερο από τα δύο σημεία στα οποία διατύπωσε παρατηρήσεις, εκτιμώντας ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο διαφοροποίησης του μέτρου, παρά την εξαγγελία του.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για οδηγίες που δίνονται στις τράπεζες για την έκδοση των καρτών, οι οποίες, κατά την εκτίμησή του, μπορούν να τροποποιηθούν ακόμη και τώρα.

Εισηγήθηκε, μάλιστα, ως εναλλακτική λύση να δοθεί στους δικαιούχους η δυνατότητα να χρησιμοποιούν την κάρτα τόσο για αγορά καυσίμων όσο και για αγορά τροφίμων.

«Στο κάτω κάτω, ας βάλουν καύσιμα και τρόφιμα και ας διαλέξει ο χαμηλοσυνταξιούχος πού θα διαθέσει τα χρήματα», κατέληξε.

Ακούστε την παρέμβαση του Μάριου Δρουσιώτη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΜΑΡΙΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ 26-11-2026