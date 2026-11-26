Ο άνδρας «παραδέχθηκε» ότι οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα όταν το όχημά του προσέκρουσε με το βυτιοφόρο, σύμφωνα με τους Αιγύπτιους εισαγγελείς. «Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και αυτό παρεξέκλινε της πορείας του» με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο φορτηγό, πρόσθεσαν.

Ένα από τα λάστιχα του βυτιοφόρου έσκασε και το όχημα ανατράπηκε, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία γρήγορα εξαπλώθηκε στον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε πάνω από μια σήραγγα στην περιοχή Αλ Ουαράκ της Γκίζας, σύμφωνα με την εισαγγελία. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 27 οχήματα, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, έχουν καεί, ενώ η εισαγγελία πρόσθεσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων και το μέγεθος των ζημιών βρίσκονται ακόμη υπό αξιολόγηση.

Ο περιφερειακός δρόμος, στον οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα, συνδέει βασικούς αυτοκινητόδρομους σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Καΐρου, διασυνδέοντας τις περιφέρειες (κυβερνεία) του Καΐρου, της Γκίζας και της Καλιούμπια.

«Η σκηνή ήταν φρικτή», δήλωσε ο Άμπντελ Ράχμαν Χαλίλ στο AFP εξηγώντας ότι έφτασε στο σημείο λίγη ώρα μετά το δυστύχημα και είδε το βυτιοφόρο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

«Τα αυτοκίνητα ήταν απανθρακωμένα, με ανθρώπους μέσα σε αυτά. Δεν πρόλαβαν να βγουν», σχολίασε ο Άλι Γιούσεφ που βρέθηκε επί τόπου. «Η πυρκαγιά έκαψε τα οχήματα και τους ανθρώπους μέσα», πρόσθεσε.

Περίπου 40 ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου, το οποίο διευκρίνισε ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και διακομιστεί σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η εισαγγελική αρχή ζήτησε τη λήψη δειγμάτων DNA από τις σορούς θυμάτων προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους.

Συχνά τροχαία

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Αιγύπτου δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πρωθυπουργός Μοστάφα Μαντμπούλι ζήτησε την έναρξη έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Πρόσθεσε εξάλλου ότι η κυβέρνηση αναμένει την πλήρη διαλεύκανση της αιτίας του δυστυχήματος προτού αποφασίσει «μελλοντικά μέτρα σχετικά με τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς και τις εγγυήσεις ασφάλειας και προστασίας για τέτοιες δραστηριότητες».

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλά θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα και καταστροφές στην Αίγυπτο, μια χώρα όπου υπάρχουν πολλές περιοχές με κατοικίες που έχουν ανεγερθεί χωρίς άδεια και όπου οι υποδομές συχνά είναι υπό κατάρρευση. Εξάλλου οι υπηρεσίες διάσωσης καθυστερούν να επέμβουν και οι κάτοικοι συχνά αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν επιχειρήσεις διάσωσης, πολλές φορές ακόμη και στο Κάιρο.

Τον Ιούλιο του 2025 είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο Κάιρο σε κέντρο τηλεπικοινωνιών κρίσιμης σημασίας για το δίκτυο τηλεφωνίας και ίντερνετ της Αιγύπτου, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν.

Πολύ συχνά είναι και τα τροχαία δυστυχήματα, τα οποία οφείλονται στην απρόσεκτη οδήγηση, την κακή συντήρηση των αυτοκινήτων και την ασυνεπή εφαρμογή των κανονισμών, καθώς πολλοί οδηγοί αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το 2025, 5.829 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, αύξηση 10,8% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Αιγύπτου.

Πριν από λιγότερο από ένα μήνα, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο στην περιοχή της Γκίζας στο οποίο ενεπλάκη φορτηγό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ