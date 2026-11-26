Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου) συμμετέχει στην 4η συνάντηση εταίρων (Steering Group Meeting) και στο θεματικό εργαστήρι του Ευρωπαϊκού έργου SMART TOUR – Smart Tourism, Smart Destinations, που πραγματοποιείται στις 24–26 Νοεμβρίου 2026 στην περιοχή Lake Balaton της Siofok στην Ουγγαρία.
Η ΕΤΑΠ στην Ουγγαρία για το Ευρωπαϊκό Έργο SMART-TOUR
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ ,το θεματικό εργαστήρι και η εκπαιδευτική επίσκεψη του έργου SMART TOUR, αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής ανταλλαγής γνώσεων και πολιτικών γύρω από την ανάπτυξη τουριστικών προορισμών που βασίζονται σε δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστεί η πρόοδος του έργου, με έμφαση σε δύο βασικές θεματικές, τη Θεσμοθέτηση και καθιέρωση κανόνων υποστήριξη των πολυτροπικών μετακινήσεων (Regulatory Support for Multimodal Travelling).
Στόχος η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, και η ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών για επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους (Tourism Services for Visitors and Residents Alike), με επίκεντρο τη βελτίωση των υποδομών, της προσβασιμότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, οι εταίροι θα ανταλλάξουν καλές πρακτικές, εμπειρίες και εργαλεία πολιτικής που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και αναβάθμιση των τουριστικών προορισμών.
Όπως αναφέρεται η συμμετοχή της ΕΤΑΠ Πάφου εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης του προορισμού Πάφος, ως πρότυπου έξυπνου και βιώσιμου τουριστικού προορισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο έργο SMART TOUR συμμετέχουν 10 εταίροι από την Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία, Ουκρανία, Βέλγιο και Κύπρο.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλήγει η ανακοίνωση.
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