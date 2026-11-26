«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν έχει κριθεί καθόλου», δήλωσε.

Δημοσκόπηση του «Φιλελευθέρου» μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων έδινε στον Νεοφύτου 51% έναντι 28% για τον Παμπορίδη. Ερωτηθείς αν η εικόνα έχει αλλάξει, ο Παμπορίδης απάντησε «νομίζω πως ναι», για να προσθέσει, δανειζόμενος την έκφραση του Γλαύκου Κληρίδη, ότι «η τενεκκά θα δείξει».

Η προσέλευση και ο θυμός της βάσης

Ο υποψήφιος είπε ότι από την περιοδεία του εισέπραξε «πολλή απογοήτευση και θυμό» από τον κόσμο του Συναγερμού. Η βάση, σημείωσε, στήριξε το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, «και αμέσως μετά τον πικράναμε πάλι και τον ρίξαμε στην εσωστρέφεια».

Ο κ. Παμπορίδης εκτίμησε ότι στην ψηφοφορία καλούνται περίπου 49.000 μέλη. Υπενθύμισε ότι η συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές είναι παραδοσιακά χαμηλή. Στην εκλογή προέδρου του 2023, ανάμεσα στην Αννίτα Δημητρίου και τον Δημήτρη Δημητρίου, ψήφισαν 20.708 μέλη, ποσοστό 41%. Όπως είπε, όποιος επιλέγει να μην ψηφίσει «ουσιαστικά εκχωρεί την ψήφο του στους υπόλοιπους».

Χωρίς debate και με λίγο χρόνο

Ο κ. Παμπορίδης επίσης χαρακτήρισε λυπηρό ότι δεν έγινε αντιπαράθεση των δύο υποψηφίων. Πρότεινε ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει συζητήσεις με τη μορφή town hall στις τοπικές επιτροπές του κόμματος, όχι απαραίτητα στην τηλεόραση. Ως μεγαλύτερη δυσκολία της εκστρατείας του ανέφερε τον χρόνο. Σε 30 μέρες, είπε, ήταν σχεδόν αδύνατο να συναντήσει τη βάση σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Ο αντίπαλός του, κατά τον ίδιο, είχε πλεονέκτημα ως επαγγελματίας πολιτικός και επί χρόνια πρόεδρος του κόμματος. Μεταξύ όσων τον στηρίζουν ανέφερε τον Γιαννάκη Κασουλίδη και τη Στέλλα Κυριακίδου.

Η επόμενη μέρα

Αν κερδίσει το χρίσμα, ο κ. Παμπορίδης σκοπεύει να συντάξει προκαταρκτικό πρόγραμμα με βάση όσα θα ακούσει από τη βάση. Το πρόγραμμα θα το συζητήσει πρώτα με τα όργανα και την ηγεσία του κόμματος και μετά με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Από αυτόν τον διάλογο απέκλεισε το ΑΚΕΛ, θεωρώντας «εκτός πραγματικότητας» μια τέτοια συζήτηση, αφού το ΑΚΕΛ θα έχει δικό του πρόγραμμα. Απέκλεισε επίσης το ΕΛΑΜ, το οποίο, όπως είπε, βρίσκεται εκτός δημοκρατικού τόξου.

Είπε ότι θα απευθυνθεί στα υπόλοιπα κόμματα, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Άλμα, εφόσον το επιθυμούν. Σημείωσε πάντως ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει ήδη αποκλείσει συνεργασία με τον ΔΗΣΥ.

Το δίλημμα της κάλπης το περιέγραψε ως επιλογή ανάμεσα σε μια συναλλακτική και μια μεταρρυθμιστική προσέγγιση της πολιτικής. «Μένουμε στα παλιά ή γυρίζουμε σελίδα και πάμε σε κάτι καινούριο», ανέφερε. Επιβεβαίωσε ότι, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, θα βρίσκεται στα γραφεία του κόμματος το βράδυ του Σαββάτου για την ανακοίνωσή του, όπως του ζήτησε η πρόεδρος του κόμματος. Για το τι θα ψηφίσει η Αννίτα Δημητρίου, είπε ότι δεν γνωρίζει.