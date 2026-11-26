Ωστόσο, όπως είπε, αν η επιλογή βρίσκεται ανάμεσα σε έναν πιο αργό ρυθμό προόδου και σε ένα αδιέξοδο όπου δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα, «θα ήταν προτιμότερο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί ταχύτερος ρυθμός και ουσιαστικότερο περιεχόμενο, το οποίο επιδιώκουμε».

Στις 9 Νοεμβρίου, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο άνοιγμα δύο νέων οδοφραγμάτων, Κάμπου-Καραβοστασίου και Λουρουτζίνας-Λυμπιών, αφήνοντας εκτός τα πολυαναμενόμενα οδοφράγματα Αθηένου-Πυροΐου-Αγλαντζιάς και Μιας Μηλιάς.

Ο Μενελάου συμφώνησε ότι τα δύο οδοφράγματα που ανακοινώθηκαν δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη ζωή μεγάλου αριθμού πολιτών, καθώς εξυπηρετούν κυρίως κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι προσπάθειες για τα άλλα δύο οδοφράγματα, καθώς και για τα Κόκκινα, συνεχίζονται.

Ερωτηθείς γιατί τα οδοφράγματα Αθηένου-Πυροΐου-Αγλαντζιάς και Μιας Μηλιάς δεν ανακοινώθηκαν στις δύο συναντήσεις των ηγετών που πραγματοποιήθηκαν αυτόν τον μήνα, ο διαπραγματευτής άφησε να εννοηθεί ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά υπαναχώρησε, επαναφέροντας στο τραπέζι το θέμα της διαδρομής Αθηένου-Αγλαντζιάς και προσθέτοντας νέες απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με τα οδοφράγματα αλλά με ζητήματα που αφορούν την Πύλα. Περιέγραψε μάλιστα μια πιο επιφυλακτική προσέγγιση που έχει επιβραδύνει την πρόοδο και έχει ανακόψει σε κάποιον βαθμό τη δυναμική που είχε δημιουργηθεί.

Ερωτηθείς τι θα μπορούσε ρεαλιστικά να επιτευχθεί μέσα στον μήνα που απομένει πριν από την αποχώρηση του Αντόνιο Γκουτέρες από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Μενελάου τόνισε ότι η άλλη πλευρά δεν έχει επιδείξει πρόθεση να τερματίσει την ειρηνευτική προσπάθεια αλλά απλώς κινείται με πιο αργούς ρυθμούς. Υπενθύμισε ότι ανακοινώθηκαν δύο νέα οδοφράγματα, κάτι που άνοιξε τον δρόμο για μια τριμερή συνάντηση με τον Γκουτέρες, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν και άλλες συναντήσεις των δύο ηγετών πριν από την τριμερή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος της τριμερούς είναι να υπάρξει αποτέλεσμα που θα οδηγήσει σε διάσκεψη 5+1, η οποία θα επαναβεβαιώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο και θα αποσαφηνίσει ποια ζητήματα εξακολουθούν να εκκρεμούν ενόψει της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών χαρακτηρίστηκε από μια σειρά επαναβεβαιώσεων, ανασκοπήσεων και ανανεώσεων προηγούμενων συμφωνιών, καθώς και από συνέχιση των συζητήσεων για ζητήματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί ή παραμένουν ανοικτά.

Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι το πρόγραμμα «EduBites», το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σχέδια μαθημάτων για εκπαιδευτικούς με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης, καθώς και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Green Cyprus – Voices for a Sustainable Future».

Σύμφωνα με τον συμπρόεδρο της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής, Μιχάλη Λοϊζίδη, το πρόγραμμα θα εμπλέξει παιδιά από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέχρι και φοιτητές πανεπιστημίων σε κοινές δράσεις που αφορούν την εξοικονόμηση νερού, τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση αποβλήτων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής συνεργασίας και της οικοδόμησης ειρήνης.

Εγκύκλιος για το «Imagine»

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε χθες εγκύκλιο για το δικοινοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ειρήνη «Imagine», το οποίο οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στις 9 Νοεμβρίου να επαναφέρουν πλήρως, μετά την αποχώρηση της τουρκοκυπριακής πλευράς από το πρόγραμμα το 2022. Η εγκύκλιος καλύπτει διετή περίοδο, από το 2026 έως το 2028, και προβλέπει τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής μαθητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, καθώς και τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εργαστήρια και δικοινοτικό συνέδριο εκτός σχολικού ωραρίου. Το υπουργείο σημειώνει ότι το πρόγραμμα Imagine λειτουργεί από το 2016 και υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (AHDR - Association for Historical Dialogue and Research).