Μετά τη συνεδρία, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι ο φετινός προϋπολογισμός του Υπουργείου για εξοπλιστικά προγράμματα και την αμυντική θωράκιση είναι αυξημένος κατά €250 εκατ. Η αύξηση συνδέεται και με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον κανονισμό SAFE, μέσω του οποίου μπορεί να αξιοποιηθεί χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι δεν μπορεί να αναφερθεί σε λεπτομέρειες ή χρονοδιαγράμματα για την παραλαβή των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ευχαρίστησε την Επιτροπή για τη συζήτηση και υπογράμμισε ότι οι συνεδρίες της έχουν υπερκομματικό χαρακτήρα, καθώς τα ζητήματα είναι ευαίσθητα και υπάρχει κοινή προσέγγιση για την αμυντική θωράκιση και τις αμυντικές δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς για την αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», είπε ότι οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν στις αρχές του 2028 και να προχωρήσουν σταδιακά. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μέσα σε πέντε έως επτά χρόνια να έχει δημιουργηθεί μια πλήρως εκσυγχρονισμένη και αναβαθμισμένη βάση, με δυνατότητες πέραν των σημερινών και κατάλληλη να ανταποκριθεί στον γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή.

Αναφερόμενος στη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, ο κ. Πάλμας είπε ότι θέση αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας κάθε κράτους. Δήλωσε ότι η Κύπρος στηρίζει τον αγώνα της Ουκρανίας και καταδικάζει τη ρωσική εισβολή, αλλά δεν συνεισφέρει στον πόλεμο με εξοπλιστικά προγράμματα ούτε οικονομικά. Όπως εξήγησε, η συνδρομή της περιλαμβάνει προγράμματα εκπαίδευσης Ουκρανών, μεταξύ άλλων σε θέματα αποναρκοθέτησης, ενώ η οικονομική συμμετοχή περιορίζεται στο μερίδιο που αναλογεί στην Κύπρο ως κράτος μέλος της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΕΛΑΜ Ευγένιος Χαμπουλλάς, είπε ότι τις προηγούμενες δεκαετίες η πολιτεία δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της προς την Εθνική Φρουρά. Χαρακτήρισε την έκτακτη αμυντική εισφορά ούτε έκτακτη ούτε αμυντική ούτε εισφορά, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα κατέληγαν σε άλλους σκοπούς.

Ο κ. Χαμπουλλάς ανέφερε ότι στη συνεδρία διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, η οποία, όπως είπε, οφείλεται κυρίως στο SAFE. Η θέση του ΕΛΑΜ, πρόσθεσε, είναι να θεσμοθετηθούν οι αμυντικές δαπάνες και να συνδεθούν άμεσα με το ΑΕΠ, αντί να επαφίενται στην κρίση κάθε Προέδρου ή κυβέρνησης. Τόνισε ακόμη ότι οι αυξημένες δαπάνες από μόνες τους δεν αρκούν και ότι απαιτείται παράλληλη έμφαση στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση των στελεχών της Εθνικής Φρουράς και στην ανάπτυξη της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας χαρακτήρισε καλοδεχούμενη την αύξηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι προέρχεται μόνο από το SAFE. Είπε ότι οι εθνικοί πόροι παραμένουν σταθεροί και ότι, σε σχέση με την αύξηση του ΑΕΠ, οι πόροι που διατίθενται για εξοπλισμούς μειώνονται. Ανέφερε επίσης ότι κράτη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν απειλή αλλά δεν έχουν κατοχή έχουν συμπεριλάβει στους προϋπολογισμούς τους ποσά έως και 5% του ΑΕΠ για εξοπλισμούς, και διερωτήθηκε πού θα βρισκόταν σήμερα η Εθνική Φρουρά χωρίς το SAFE.

Ο κ. Κάρουλλας αναφέρθηκε ακόμη σε πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα θα θεσμοθετήσει πρόνοια ώστε το 25% των συμβάσεων για νέα οπλικά συστήματα να καλύπτεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Υπενθύμισε ότι στην Κύπρο ο ΔΗΣΥ είχε καταθέσει πρόταση νόμου για ποσοστό 15%, αλλά, όπως είπε, η Κυβέρνηση και η Νομική Υπηρεσία είχαν αναφέρει στην Επιτροπή ότι η πρόταση δεν συμβιβάζεται με το ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πετρίδης εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την αύξηση, έστω και μετά από τρία χρόνια. Είπε ότι αυτή οφείλεται κυρίως στο SAFE και ότι ζήτησε να δοθούν τα ονόματα των χωρών από τις οποίες θα προμηθευτεί η Κύπρος εξοπλισμούς, μαζί με τα ποσοστά που θα λάβει κάθε χώρα από τον μηχανισμό.

Ο κ. Πετρίδης τάχθηκε υπέρ της διατήρησης υψηλών δαπανών για την αμυντική θωράκιση. Υπενθύμισε την προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για σχεδιασμό που θα διαθέτει το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα και είπε ότι, μετά την αύξηση, το ποσοστό βρίσκεται περίπου στο 1%. Κατά την άποψή του, ο στόχος πρέπει να θεσμοθετηθεί ώστε να συνεχιστεί ανεξαρτήτως κυβέρνησης.

Ο βουλευτής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε τέλος ότι δεν έχει υλοποιηθεί η προεκλογική δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για εξοπλισμούς ύψους 2% του ΑΕΠ, παρά το μεγάλο ποσό που έχει ενταχθεί στις αμυντικές δαπάνες λόγω του SAFE.

Πηγή: ΚΥΠΕ