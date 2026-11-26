Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας αποφάσισε την αναβολή, ώστε ο συνήγορος υπεράσπισης να εξετάσει ορισμένες από τις κατηγορίες και να τοποθετηθεί εκ νέου. Ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

Ο 36χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρπαγή ή απαγωγή ατόμων με σκοπό τον περιορισμό τους, αρπαγή ή απαγωγή με σκοπό την πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή βιαιοπραγίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, άσκηση ψυχολογικής βίας, μαχαιρεφορία και παράνομη είσοδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ