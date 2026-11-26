Για τις 18 Ιανουαρίου 2027 αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον 36χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή δύο γυναικών και απειλή με μαχαίρι σε διαμέρισμα στη Λάρνακα τον περασμένο Μάρτιο.
Απαγωγή δύο γυναικών και απειλές με μαχαίρι σε διαμέρισμα στη Λάρνακα – Αναβλήθηκε η δίκη 36χρονου
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας ανέβαλε για τις 18 Ιανουαρίου 2027 την υπόθεση, ώστε ο συνήγορος υπεράσπισης να εξετάσει ορισμένες κατηγορίες.
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας αποφάσισε την αναβολή, ώστε ο συνήγορος υπεράσπισης να εξετάσει ορισμένες από τις κατηγορίες και να τοποθετηθεί εκ νέου. Ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο.
Ο 36χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρπαγή ή απαγωγή ατόμων με σκοπό τον περιορισμό τους, αρπαγή ή απαγωγή με σκοπό την πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή βιαιοπραγίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, άσκηση ψυχολογικής βίας, μαχαιρεφορία και παράνομη είσοδο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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