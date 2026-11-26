Την αποχή από τη διοργάνωση και τη συμμετοχή στην ετήσια εξωσχολική εκδρομή στην Κακοπετριά, καθώς και την κατάργησή της, αποφάσισε ομόφωνα το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του Λυκείου Παραλιμνίου, στον απόηχο του θανάτου της 17χρονης μαθήτριας Κυριακής κατά τη διάρκεια αντίστοιχης εκδρομής.

Σε ανακοίνωσή του, το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια των μαθητών, την απουσία επαρκούς θεσμικού πλαισίου για τη διεξαγωγή εξωσχολικών εκδρομών, αλλά και τον σεβασμό στη μνήμη της 17χρονης.

Όπως επισημαίνουν οι μαθητές, κανένας από τους ίδιους δεν είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα εκατοντάδων ανηλίκων, ούτε να διαχειριστεί καταστάσεις έκτακτης ανάγκης χωρίς τη θεσμική κάλυψη του σχολείου και των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι οι εξωσχολικές εκδρομές, παρά τις καλές προθέσεις των διοργανωτών, στερούνται συχνά των αναγκαίων πρωτοκόλλων ασφαλείας, της επαρκούς επίβλεψης και της νομικής κάλυψης που απαιτούνται για τη μετακίνηση μαθητών.

«Η ψυχαγωγία δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή»

Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο σημειώνει ότι η διοργάνωση μιας εκδρομής με ψυχαγωγικό χαρακτήρα, τη στιγμή που η μαθητική κοινότητα θρηνεί την απώλεια της 17χρονης, έρχεται σε αντίθεση με την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη που οφείλουν να επιδείξουν οι μαθητές.

«Θεωρούμε χρέος μας να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ψυχαγωγία δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η προστασία της ζωής μας είναι αδιαπραγμάτευτη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι μαθητές καλούν τους συμμαθητές τους να στηρίξουν την απόφαση, την οποία χαρακτηρίζουν πράξη υπευθυνότητας, σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια της 17χρονης.

Εκφράζουν, επίσης, τα θερμά τους συλλυπητήρια στους γονείς και στους οικείους της, καταλήγοντας στην ανακοίνωσή τους με τη φράση: «Ας είναι αιωνία η μνήμη σου Κυριακή! Καλό ταξίδι στο φως!».

Τα συγχαρητήρια του διευθυντή

Την απόφαση των μαθητών χαιρέτισε ο διευθυντής του Λυκείου Παραλιμνίου, Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, ο οποίος, σε μήνυμά του προς το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για την «ώριμη, υπεύθυνη και συνάμα δύσκολη απόφαση» που έλαβαν τα μέλη του Συμβουλίου και οι πρόεδροι των τμημάτων.

«Μπράβο σε όσους δεν ακολουθούν το πλήθος ούτε υποκύπτουν στη δημοφιλία της στιγμής, αντίθετα επιλέγουν τον δρόμο της ευθύνης, της λογικής και του πραγματικού συμφέροντος της σχολικής κοινότητας, ακόμη και όταν αυτό απαιτεί θάρρος και αποφασιστικότητα», ανέφερε ο κ. Παπαγιάννης, συγχαίροντας και όλους τους μαθητές που στηρίζουν τη συγκεκριμένη απόφαση.