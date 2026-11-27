Συνεχίζονται οι εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδικού δικτύου στον Δήμο Πάφου, με τα συνεργεία του εργολάβου να βρίσκονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
Δ.Πάφου : Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου και παρεμβάσεις στη Λεωφόρο Δημοκρατίας
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανσκοίνωση του Δημαρχεύοντα Πάφου Αγγελου Ονησιφόρου οι εργασίες πραγματοποιούνται στο τμήμα από τα φώτα τροχαίας της Τεχνικής Σχολής μέχρι τα φώτα τροχαίας των McDonald’s, και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι παρεμβάσεις διεξάγονται κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να μειωθεί στο ελάχιστο η ταλαιπωρία των οδηγών.
Ο Δήμος Πάφου συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη συντήρηση και τη βελτίωση του οδικού δικτύου, με στόχο την ασφαλέστερη και ομαλότερη μετακίνηση των πολιτών, καθώς και την αναβάθμιση της καθημερινότητας στην πόλη.
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