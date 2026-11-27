Η μεγαλύτερη εκπτωτική διοργάνωση του Νοεμβρίου δεν περιορίζεται πλέον σε μία ημέρα, καθώς αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν να επεκτείνουν την περίοδο των προσφορών, υιοθετώντας τους όρους Black Week και Black November.

Ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, οικιακές συσκευές, είδη ένδυσης, έπιπλα και καλλυντικά συγκαταλέγονται στις κατηγορίες προϊόντων που παραδοσιακά βρίσκονται στο επίκεντρο του καταναλωτικού ενδιαφέροντος.

Με πιο συγκρατημένες δαπάνες οι καταναλωτές

Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για αύξηση του κύκλου εργασιών συνοδεύονται φέτος από επιφυλάξεις, καθώς η ακρίβεια και οι αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών περιορίζουν τα περιθώρια για καταναλωτικές δαπάνες.

Ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου, ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες στο ΚΥΠΕ ότι η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών περιορίζει τις αυθόρμητες αγορές, με αρκετούς πολίτες να προγραμματίζουν τις δαπάνες τους και να επικεντρώνονται στην κάλυψη βασικών αναγκών.

Θετικά στη σημερινή εμπορική κίνηση εκτιμάται ότι θα επιδράσει η καταβολή των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.

Πάντως, παρά τις πιέσεις στα οικονομικά των νοικοκυριών, το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο εξακολουθεί να καταγράφει θετικές επιδόσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε ετήσια αύξηση κατά 10,4% στην αξία και κατά 7,7% στον όγκο του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου.

Οι εκπτώσεις και οι επιχειρήσεις που απέχουν

Η φετινή Black Friday φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μικρότερα ποσοστά εκπτώσεων σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, οι εκπτώσεις στα προϊόντα τεχνολογίας κυμαίνονται περίπου στο 20%-25%, ενώ στα είδη ένδυσης και υπόδησης μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φθάσουν το 40%.

Αριθμός επιχειρήσεων επιλέγει να μη συμμετάσχει στη σημερινή εκπτωτική διοργάνωση, αναμένοντας την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν νομοθετικά καθορισμένες περίοδοι εκπτώσεων και, ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώνουν τις τιμές των προϊόντων τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο κανόνας των 30 ημερών

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν οι καταναλωτές όσον αφορά τα διαφημιζόμενα ποσοστά εκπτώσεων, καθώς μια μεγάλη ονομαστική έκπτωση δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όταν μια επιχείρηση ανακοινώνει μείωση της τιμής ενός προϊόντος, ως τιμή αναφοράς πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να χρησιμοποιεί τη χαμηλότερη τιμή στην οποία διέθετε το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Για παράδειγμα, εάν ένα κατάστημα πωλούσε μια τηλεόραση προς 800 ευρώ, στη συνέχεια μείωσε την τιμή της στα 600 ευρώ και ακολούθως την επανέφερε στα 800 ευρώ, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ως βάση υπολογισμού της έκπτωσης τα 800 ευρώ, εφόσον η χαμηλότερη τιμή εμπίπτει στο διάστημα των 30 ημερών.

Εάν η τηλεόραση διατίθεται σήμερα προς 560 ευρώ, η έκπτωση σε σχέση με τη χαμηλότερη τιμή των προηγούμενων 30 ημερών ανέρχεται στο 6,7% και όχι στο 30%.

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρόνοια αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, όπως η τεχνητή αύξηση των τιμών λίγο πριν από την ανακοίνωση εκπτώσεων.

Οι παγίδες των διαδικτυακών αγορών

Η περίοδος των μεγάλων προσφορών αποτελεί πρόσφορο έδαφος και για διαδικτυακές απάτες, με επιτήδειους να δημιουργούν ηλεκτρονικά καταστήματα ή διαφημίσεις που υπόσχονται προϊόντα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων, να ελέγχουν την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη προσφορές που εμφανίζονται υπερβολικά ελκυστικές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η ενημέρωση για την πολιτική επιστροφών, τις εγγυήσεις των προϊόντων, τα μεταφορικά έξοδα και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις περισσότερες διαδικτυακές αγορές οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, ακόμη και εάν αυτό αγοράστηκε σε περίοδο εκπτώσεων.

Πώς ξεκίνησε η Black Friday

Ο θεσμός έχει τις ρίζες του στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνδέεται με την ημέρα που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η ονομασία Black Friday χρησιμοποιήθηκε από αστυνομικούς στη Φιλαδέλφεια για να περιγράψει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αυξημένη προσέλευση κόσμου στα καταστήματα.

Σταδιακά, η συγκεκριμένη ημέρα εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα διεθνώς, με τον θεσμό να εξαπλώνεται στην Ευρώπη και στην Κύπρο.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου συνέβαλε στην περαιτέρω διάδοση του θεσμού, ο οποίος σηματοδοτεί πλέον για πολλές επιχειρήσεις την έναρξη της περιόδου των χριστουγεννιάτικων αγορών.