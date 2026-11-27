Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τον διορισμό της κας Κλεοπάτρας Κιττή ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, με ισχύ από το Νοέμβριο 2026.
Η Κλεοπάτρα Κιττή νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο
Η κα Κιττή είναι ανεξάρτητο μέλος διοικητικών συμβουλίων, πιστοποιημένη από το INSEAD, με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, γεωοικονομίας και διεθνών υποθέσεων.
Η κα Κιττή είναι ανεξάρτητο μέλος διοικητικών συμβουλίων, πιστοποιημένη από το INSEAD, με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, γεωοικονομίας και διεθνών υποθέσεων. Έχει διατελέσει μέλος και πρόεδρος επιτροπών σε διοικητικά συμβούλια συστημικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυστηρά ρυθμιζόμενους τομείς.
Διατελεί Senior Policy Advisor στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ενώ είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλευτικού Συμβουλίου του International Crisis Group. Παράλληλα, συμβουλεύει εταιρείες, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς στην περιοχή EMEA, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο διορισμός της ενισχύει περαιτέρω τη σύνθεση και την τεχνογνωσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, συμβάλλοντας στη διαρκή προσήλωσή της σε υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης τραπεζικής.
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