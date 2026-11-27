Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Παμπορίδης χαρακτήρισε τον Αβέρωφ Νεοφύτου βασικό εκπρόσωπο της πολιτικής στην Κύπρο για δεκαετίες, σημειώνοντας ότι ο ίδιος προτείνει κάτι εντελώς διαφορετικό και ριζοσπαστικό.

«Θυμός, απογοήτευση και αποστροφή» στη βάση του ΔΗΣΥ

Ο κ. Παμπορίδης επιβεβαίωσε την εικόνα διχασμού στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, αναφέροντας ότι αυτό που εισπράττει από τη βάση του κόμματος είναι θυμός, απογοήτευση και αποστροφή.

Αναφερόμενος στην ήττα του 2023, υποστήριξε ότι την ευθύνη των επιλογών φέρει ο ίδιος ο υποψήφιος, απορρίπτοντας τη μετακύλιση ευθυνών σε άλλα στελέχη, όπως ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Ιωάννης Κασουλίδης. Υπενθύμισε ότι ο ΔΗΣΥ έμεινε για πρώτη φορά στην ιστορία του εκτός δεύτερου γύρου προεδρικών εκλογών, αφήνοντας, όπως είπε, τους ψηφοφόρους του σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τον χρόνο των 30 ημερών που είχε στη διάθεσή του για να προσεγγίσει τη βάση, σημειώνοντας ότι, σε αντίθεση με τον ανθυποψήφιό του, δεν διέθετε ένα δίκτυο που είχε δημιουργηθεί επί σειρά ετών.

Κάλεσε, τέλος, τα μέλη του ΔΗΣΥ να προσέλθουν στις κάλπες, τονίζοντας ότι η ψήφος του απλού Συναγερμικού έχει την ίδια βαρύτητα με εκείνη των ηγετικών στελεχών του κόμματος.

Οι διαφορές με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και το Κυπριακό

Ο κ. Παμπορίδης υποστήριξε ότι οι πολιτικές διαφορές του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου είναι ευδιάκριτες, αναφέροντας ότι είχε επανειλημμένα εκφράσει την προθυμία του για διεξαγωγή ντιμπέιτ.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, υπενθύμισε ότι το 2004, σε αντίθεση με τον ανθυποψήφιό του, υποστήριξε την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους είχε τεκμηριώσει ενώπιον της ηγεσίας του κόμματος.

Εξέφρασε την άποψη ότι όσοι υποστήριξαν τότε το «όχι» δικαιώθηκαν από τις εξελίξεις στο Κραν Μοντανά, εκτιμώντας ότι η διαγραφόμενη λύση ήταν καλύτερη από εκείνη του Σχεδίου Ανάν. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράγοντα γεωστρατηγικής ενίσχυσης της χώρας.

Επικρίσεις για τα κυβερνητικά μέτρα και το κυκλοφοριακό

Σχολιάζοντας τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παμπορίδης υποστήριξε ότι η αποσπασματική παροχή βοηθημάτων μετατρέπει τον πολίτη σε επαίτη, τονίζοντας την ανάγκη επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα στη νέα γενιά.

Απέδωσε την αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων της χώρας στην έλλειψη πολιτικής βούλησης, την ατολμία και τον συντηρητισμό, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική ηγεσία οφείλει να καθοδηγεί τη δημόσια υπηρεσία.

Για το κυκλοφοριακό, επισήμανε την απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, αναφέροντας ενδεικτικά τη δημιουργία μετρό ή τραμ, σε συνδυασμό με βραχυπρόθεσμα μέτρα ανακούφισης των πολιτών.

Κατά της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών

Ο κ. Παμπορίδης τάχθηκε κατά της έκτακτης φορολόγησης των τραπεζικών υπερκερδών, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο αποχώρησης τραπεζικών επενδύσεων από την Κύπρο.

Τόνισε, ωστόσο, ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι υφιστάμενοι κανονισμοί και διαδικασίες για τον περιορισμό των υπέρμετρων τραπεζικών χρεώσεων, ενώ επισήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και οι κάτοικοι της υπαίθρου λόγω της απουσίας τραπεζικών καταστημάτων και της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών.

Κίνδυνος ανεπάρκειας ηλεκτρικού ρεύματος το 2030

Αναφερόμενος στα ενεργειακά, υποστήριξε ότι οι λύσεις είναι γνωστές, αλλά δεν υλοποιούνται. Επισήμανε την εκκρεμότητα αντικατάστασης των γεννητριών στη Δεκέλεια, την παλαιότητα του δικτύου ηλεκτρισμού και την καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας, προειδοποιώντας για κίνδυνο ανεπάρκειας ηλεκτρικού ρεύματος το 2030.

Υποστήριξε, επίσης, ότι τα επιπλέον 200 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τον ίδιο, εισέπραξε πέρσι το κράτος σε φόρους λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων θα έπρεπε να είχαν επιστραφεί στους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Αυστηρότερες τιμωρίες για τις καταχρήσεις στο ΓεΣΥ

Σε σχέση με το ΓεΣΥ, ο πρώην υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η επένδυση στην υγεία απέφερε σημαντικά οφέλη για τους πολίτες, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων.

Τάχθηκε υπέρ της αυστηρότερης εποπτείας, της παραδειγματικής τιμωρίας όσων προβαίνουν σε καταχρήσεις και της δημοσιοποίησης των ονομάτων τους, επικρίνοντας την προσέγγιση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιώργου Παμπορίδη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ 27-11-2026