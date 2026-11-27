Με ομόφωνη απόφασή του, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε μερικώς δεκτή την έφεση της εταιρείας, μειώνοντας το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων από περίπου €57.277 σε €44.677, χωρίς να συνυπολογίζονται οι τόκοι και τα δικαστικά έξοδα. Παράλληλα, διατήρησε τον καταμερισμό της ευθύνης σε ποσοστό 70% για την εργοδότρια εταιρεία και 30% για τον εργαζόμενο.

Γλίστρησε και έπεσε στην πισίνα

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 2 Απριλίου 2008, όταν ο τότε 62χρονος οικοδόμος εκτελούσε μαζί με βοηθό του εργασίες διόρθωσης εξογκώματος σε τοίχο, κατόπιν οδηγιών του επιστάτη του εργοταξίου.

Οι δύο εργαζόμενοι είχαν τοποθετήσει νάιλον στο δάπεδο για την προστασία του και, αφού ολοκλήρωσαν μέρος των εργασιών, ο οικοδόμος κινήθηκε προς σημείο όπου βρισκόταν καρότσι με πηλό. Στην προσπάθειά του να μεταφέρει υλικό για την προστασία του τοίχου, γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του και, αφού έκανε μερικά βήματα, έπεσε στην παρακείμενη άδεια πισίνα, βάθους περίπου 1,5 μέτρου.

Η πισίνα, η οποία βρισκόταν σε απόσταση μόλις 1,5 μέτρου από τον χώρο εργασίας, δεν διέθετε ούτε προστατευτικά κιγκλιδώματα ούτε κάλυμμα, παρά το γεγονός ότι δεν εκτελούνταν εργασίες σε αυτήν.

Δεν μπορούσε πλέον ούτε να κυνηγήσει

Από την πτώση του, ο οικοδόμος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, έσω πλαγίου συνδέσμου και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο. Υποβλήθηκε σε επέμβαση υπό γενική αναισθησία, το γόνατό του ακινητοποιήθηκε για έναν μήνα και ακολούθησε πρόγραμμα φυσιοθεραπείας.

Ωστόσο, η ρήξη των χιαστών συνδέσμων δεν αποκαταστάθηκε, καθώς, σύμφωνα με την ιατρική μαρτυρία που έγινε αποδεκτή από το Δικαστήριο, η χειρουργική επέμβαση δεν ενδεικνυόταν για άτομα άνω των 50 ετών.

Ο τραυματισμός προκάλεσε μόνιμη αστάθεια στο γόνατο, η οποία επιταχύνει την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας, με ενδεχόμενη ανάγκη ολικής αρθροπλαστικής σε προχωρημένο στάδιο.

Ο οικοδόμος επέστρεψε στην εργασία του έξι μήνες μετά το ατύχημα, ωστόσο τον Ιανουάριο του 2009 οι υπηρεσίες του τερματίστηκαν λόγω πλεονασμού. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου, ήταν πλέον σε θέση να εκτελεί ελαφριά χειρωνακτική εργασία, ενώ στερήθηκε τη δυνατότητα να ασχολείται με δραστηριότητες όπως το περπάτημα σε ανώμαλο έδαφος και το κυνήγι.

Ο εργοδότης οφείλει να προβλέπει ακόμη και την απροσεξία

Η εργοδότρια εταιρεία υποστήριξε ενώπιον του Ανωτάτου ότι το ατύχημα οφειλόταν στις ενέργειες του ίδιου του εργαζομένου, ο οποίος επέλεξε να κινηθεί σε χώρο που είχε καταστεί ολισθηρός εξαιτίας του νάιλον που ο ίδιος είχε τοποθετήσει, ενώ υπήρχε εναλλακτική, ασφαλέστερη διαδρομή.

Το Ανώτατο απέρριψε τη θέση της εταιρείας περί μηδενικής ευθύνης, κρίνοντας ότι η απουσία στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας εξέθετε τους εργαζομένους σε έναν εύλογο και προβλέψιμο κίνδυνο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το Δικαστήριο στην υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν υπόψη ακόμη και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους κατά την εκτέλεση μιας εργασίας.

«Ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει υπόψη και την πιθανότητα ανθρώπινης απροσεξίας ή εσφαλμένης κρίσης εκ μέρους των εργοδοτουμένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι η εταιρεία δεν προσκόμισε μαρτυρία σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, τα μέτρα ασφαλείας που είχαν υιοθετηθεί ή το σύστημα εργασίας που εφαρμοζόταν στον συγκεκριμένο χώρο, περιοριζόμενη ουσιαστικά στην απόδοση της ευθύνης στον εργαζόμενο.

Επέλεξε τη συντομότερη αλλά επικίνδυνη διαδρομή

Το Ανώτατο έκρινε, ωστόσο, ότι ευθύνη για το ατύχημα έφερε και ο ίδιος ο οικοδόμος, ο οποίος, λόγω της πολυετούς εμπειρίας του και της γνώσης των συνθηκών στο εργοτάξιο, όφειλε να επιδείξει αυξημένη προσοχή.

Ο εργαζόμενος γνώριζε τόσο την ύπαρξη της άδειας πισίνας όσο και τον κίνδυνο ολίσθησης λόγω του νάιλον, εντούτοις επέλεξε τη συντομότερη διαδρομή αντί της ασφαλέστερης.

Ως εκ τούτου, απορρίφθηκε και η αντέφεση του οικοδόμου, με την οποία αμφισβητούσε την απόδοση συντρέχουσας αμέλειας σε βάρος του.

Συνυπολογίστηκε και η ηλικία του

Το μοναδικό σημείο στο οποίο πέτυχε η έφεση της εταιρείας, η οποία είχε καταχωριστεί το 2017, αφορούσε το ύψος των γενικών αποζημιώσεων για τον πόνο και την ταλαιπωρία του εργαζομένου.

Το Ανώτατο έκρινε ότι το ποσό των €63.000 που είχε επιδικαστεί πρωτοδίκως ήταν έκδηλα υπερβολικό, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των σωματικών βλαβών, τον πόνο, την ταλαιπωρία και τα μόνιμα κατάλοιπα του τραυματισμού, σε συνδυασμό με την ηλικία του οικοδόμου.

Το εν λόγω ποσό μειώθηκε στις €45.000, από το οποίο θα αφαιρεθεί το 30% της συντρέχουσας αμέλειας. Αμετάβλητες παρέμειναν οι υπόλοιπες αποζημιώσεις για μελλοντική εγχείρηση, ιατρικά έξοδα και απώλεια μισθών.

Επιπλέον, λόγω της μερικής επιτυχίας της έφεσης, το Ανώτατο επιδίκασε δικαστικά έξοδα ύψους €3.000, πλέον τυχόν ΦΠΑ, υπέρ της εταιρείας και σε βάρος του τραυματισθέντος οικοδόμου.