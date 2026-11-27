Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα και των συνεχών προσπαθειών του Τμήματος για διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η επεξεργασία των δηλώσεων για το 2025 αντιστοιχεί στο 103,1% της συνολικής επεξεργασίας για το φορολογικό έτος 2024, ενώ οι οριστικές υποβολές ανέρχονται στο 100,8% του περσινού αριθμού.

Μέχρι στιγμής, περίπου 353.350 φορολογούμενοι έχουν επεξεργαστεί τη δήλωσή τους για το 2025. Από αυτούς, περίπου 340.100 την έχουν υποβάλει οριστικά και 13.250 έχουν ολοκληρώσει προσωρινή παραλαβή.

Για το φορολογικό έτος 2024, συνολικά 342.600 φορολογούμενοι είχαν επεξεργαστεί τη δήλωσή τους: 337.400 την είχαν υποβάλει οριστικά, ενώ 5.200 την είχαν αφήσει σε προσωρινή παραλαβή.

Ο κ. Μιχαήλ κάλεσε όσους έχουν υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση για το 2025 να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30ή Νοεμβρίου 2026 και, όπως ανέφερε, απομένουν λίγα 24ωρα μέχρι τότε για υποβολή χωρίς τόκους ή χρηματικές επιβαρύνσεις.

«Είναι κρίμα να επιβάλλονται χρηματικές επιβαρύνσεις (πέναλτι) και τόκοι εκεί και όπου προκύπτουν», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ