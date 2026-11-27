Τον Νοέμβριο 2026, το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε εκ νέου, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 1,6 μονάδες σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.

Η μείωση του ΔΟΣ προήλθε κυρίως από την επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ η ελαφρά υποχώρηση του κλίματος στον τομέα του λιανικού εμπορίου και μεταξύ των καταναλωτών συνέβαλε σε πολύ μικρότερο βαθμό στην πτώση του δείκτη.

Η επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες ήταν αποτέλεσμα χαμηλότερων αξιολογήσεων της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων συγκριτικά με τους προηγούμενους τρεις μήνες, παρά την ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τον κύκλο εργασιών.

Το κλίμα στο λιανικό εμπόριο σημείωσε μικρή πτώση λόγω δυσμενέστερων αξιολογήσεων για τα τρέχοντα επίπεδα των αποθεμάτων των επιχειρήσεων.

Το κλίμα στη μεταποίηση παρέμεινε αμετάβλητο στα αρνητικά επίπεδα του Οκτωβρίου.

Αντίθετα, το κλίμα στον τομέα των κατασκευών ενισχύθηκε, κυρίως λόγω περαιτέρω βελτίωσης των αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα των επιχειρήσεων.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη αποδυναμώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο. Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους μειώθηκαν περαιτέρω. Παράλληλα, οι προθέσεις για πραγματοποίηση μεγάλων αγορών τους επόμενους μήνες εξασθένισαν συγκριτικά με τον Οκτώβριο.

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας παρέμεινε σχετικά αυξημένος τον Νοέμβριο, κοντά στο επίπεδο στο οποίο είχε ανέλθει τον Οκτώβριο. Αν και η επιχειρηματική αβεβαιότητα μειώθηκε ελαφρώς, η καταναλωτική αβεβαιότητα αυξήθηκε σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες νοικοκυριών για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.