Με τη γνωμάτευσή του, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2026, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο δικαιώνει τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος, κατόπιν συμβουλής του Γενικού Εισαγγελέα και αφού προηγήθηκε αναπομπή του νόμου που δεν έγινε αποδεκτή από τη Βουλή, προχώρησε στην καταχώριση αναφοράς δυνάμει του Άρθρου 140 του Συντάγματος.

Ο επίμαχος νόμος προέκυψε από πρόταση νόμου βουλευτών του ΑΚΕΛ, η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 3 Απριλίου 2026, με στόχο την εξάλειψη της διαφορετικής μεταχείρισης των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζομένους αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίοι προστατεύονται νομοθετικά από τον τερματισμό της απασχόλησής τους λόγω πλεονασμού.

https://t.co/pONdzuS5Lb https://t.co/daLNy4tTcS — Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου (@scc_cyprus) November 27, 2026

Η ανάγκη διατήρησης της ευελιξίας στην εκπαίδευση

Η πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι οι όροι υπηρεσίας των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου διέπονται από διαφορετικό καθεστώς, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους, επισημαίνοντας ότι ένας εκπαιδευτικός συγκεκριμένης ειδικότητας δεν μπορεί να κληθεί να εκτελέσει καθήκοντα εκπαιδευτικού άλλης ειδικότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση της ευελιξίας στη διαχείριση του προσωπικού της δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, εξετάζοντας τις θέσεις των δύο πλευρών, επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου υπηρετούν στη βάση έγγραφων συμβάσεων, οι όροι των οποίων καθορίζονται από τον υπουργό Παιδείας, σε συνεννόηση με τον υπουργό Οικονομικών, ενώ το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς επιτρέπει τον τερματισμό της απασχόλησής τους λόγω πλεονασμού.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου, η Βουλή δεν μπορεί, κατά κανόνα, να επιβάλλει την απαγόρευση απολύσεων λόγω πλεονασμού, υποχρεώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εκτελεστική εξουσία να διατηρεί στην υπηρεσία προσωπικό το οποίο ενδεχομένως να μην μπορεί να αξιοποιήσει για την κάλυψη των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών.

Η ευρωπαϊκή νομολογία

Στη γνωμάτευσή του το Ανώτατο παραπέμπει και σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της σταθερότητας της απασχόλησης ως βασικού στοιχείου προστασίας των εργαζομένων, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η προστασία αυτή δεν συνεπάγεται απόλυτη απαγόρευση του τερματισμού συμβάσεων αορίστου χρόνου για αντικειμενικούς λόγους.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ανάγκη διατήρησης της ευελιξίας στον τομέα της εκπαίδευσης αναγνωρίζεται και από την ευρωπαϊκή νομολογία, προκειμένου το κράτος να μπορεί να προσαρμόζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών στις πραγματικές ανάγκες της σχολικής εκπαίδευσης.

Το προηγούμενο του 2023

Στη γνωμάτευση γίνεται επίσης αναφορά σε ανάλογη νομοθετική ρύθμιση του 2022, η οποία είχε κριθεί αντισυνταγματική από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Ιούνιο του 2023. Παρότι το Δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τη θέση της πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας περί ύπαρξης δεδικασμένου, καθώς η προηγούμενη υπόθεση αφορούσε νόμο ευρύτερου περιεχομένου, έκρινε ότι η αρχή δικαίου που είχε διατυπωθεί τότε αποτελεί δεσμευτικό δικαστικό προηγούμενο.

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος της συνταγματικότητας ενός νόμου δεν αφορά τη σκοπιμότητα ή την ορθότητα των επιδιώξεων του νομοθέτη, αλλά αποκλειστικά τη συμβατότητά του με τις πρόνοιες του Συντάγματος. Ως εκ τούτου, δεν προχώρησε στην εξέταση των επιχειρημάτων που αναπτύχθηκαν σχετικά με την ισότητα μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών εκπαιδευτικών ή άλλων εργαζομένων, καταλήγοντας ομόφωνα ότι ο επίμαχος νόμος είναι αντισυνταγματικός λόγω παραβίασης της αρχής της διάκρισης των εξουσιών.

Η γνωμάτευση θα κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με το υφιστάμενο καθεστώς που επιτρέπει τον τερματισμό της απασχόλησης εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου λόγω πλεονασμού να παραμένει σε ισχύ.