Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη συνάντηση των δύο συζητήθηκαν η πορεία της οικονομίας, οι προτεραιότητες της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής και οι διεθνείς εξελίξεις. Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια και οι ανακατατάξεις στη διεθνή οικονομία, σημειώθηκε, απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση, υπεύθυνη διαχείριση και έγκαιρη προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Ως επόμενη μεγάλη πρόκληση για την Κύπρο αναδείχθηκε η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με βάση την καινοτομία, την τεχνολογία, την πράσινη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ψηφιακή οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στη συνάντηση τονίστηκε επίσης η ανάγκη να επιταχυνθούν σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία ενισχύουν την παραγωγική βάση της οικονομίας και δημιουργούν προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι κάθε μεγάλο αναπτυξιακό έργο πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένες και ανεξάρτητες μελέτες βιωσιμότητας, ώστε οι δημόσιοι πόροι να αποδίδουν το μέγιστο όφελος για την κοινωνία και την οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κοινωνικές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ιδίως σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων. Κοινή θέση των δύο ήταν ότι χρειάζονται στοχευμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την ουσιαστική στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Συζητήθηκε ακόμη η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος της Κύπρου για το 2027, η οποία δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος συμμορφώνεται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ενώ εκφράζει επιφυλάξεις για την αύξηση των καθαρών δαπανών το 2026. Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξή τους.

Ο κ. Κεραυνός επανέλαβε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά βασικό εργαλείο που επιτρέπει στο κράτος να ανταποκρίνεται αξιόπιστα στις προκλήσεις, να στηρίζει την κοινωνία όταν χρειάζεται και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ισχυρή, ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ