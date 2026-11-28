Οι απόψεις του είναι ιδιαίτερα σκληρές. Είναι η προσωπική του θέση. Ακριβώς γι' αυτό έχει σημασία να την εξετάσουμε.

Το κράτος και η στρατιωτική νοοτροπία

Κεντρικός άξονας της ανάλυσής του είναι ότι το Ισραήλ οικοδόμησε μια κοινωνία βαθιά συνδεδεμένη με τον στρατό. Χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «σπαρτιατική κοινωνία», υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική αγωγή δεν περιορίζεται στη θητεία, αλλά διαπερνά την εκπαίδευση, την οικογένεια, τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή.

Κατά την εκτίμησή του, η στρατιωτικοποίηση αυτή δεν αποτελεί πρόσφατο φαινόμενο ούτε μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τις σημερινές συγκρούσεις. Είναι αποτέλεσμα μιας μακράς ιστορικής και πολιτικής διαδρομής. Ο στρατός, υποστηρίζει, δεν λειτουργεί απλώς ως μηχανισμός άμυνας, αλλά ως θεσμός που επηρεάζει τη συγκρότηση της ίδιας της κοινωνικής ταυτότητας.

Η κριτική του γίνεται ακόμη πιο προσωπική όταν αναφέρεται στη δική του στρατιωτική εμπειρία. Περιγράφει περιστατικά που, κλόνισαν την εμπιστοσύνη του στην εικόνα ενός στρατού που παρουσιάζεται ως ο «πιο ηθικός στον κόσμο».

Η Παλαιστίνη και η ευθύνη της ιστορίας

Ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφορά τη Νάκμπα του 1948, τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων από τις πατρογονικές τους εστίες. Ο Μπρεσίθ-Ζάμπνερ θεωρεί ότι η ίδρυση του Ισραήλ συνδέθηκε εξαρχής με την εκδίωξη του παλαιστινιακού πληθυσμού και ότι αυτή η ιστορική πραγματικότητα δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ με την αναγκαία πολιτική και ηθική ευθύνη.

Για τη σημερινή κατάσταση στη Γάζα ο Εβραίος ακαδημαϊκός μιλά για γενοκτονία. Αξιολόγηση χωρίς περιστροφές. Αφού δεν μπορεί να παρακάμπτεται η καταστροφή της ανθρώπινης ζωής, η απώλεια αμάχων και η ανθρωπιστική κρίση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η θέση του ότι η βία δεν χρειάζεται πάντοτε ρητές διαταγές για να αναπαραχθεί. Όταν μια κοινωνία εξοικειώνεται με τον ρατσισμό και την περιφρόνηση προς έναν άλλο πληθυσμό, η βία μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής συμπεριφοράς. Είναι μια άποψη που θέτει ένα ευρύτερο ερώτημα: πόσο επικίνδυνη γίνεται μια κοινωνία όταν η απανθρωποποίηση του άλλου παύει να προκαλεί αντίδραση όπως έγινε με τους Ναζί;

Η κριτική από μέσα

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συνέντευξης είναι ότι ο συνομιλητής δεν περιορίζεται στην καταγγελία της ισραηλινής κυβέρνησης ή του Νετανιάχου. Αμφισβητεί συνολικά τη δυνατότητα αλλαγής της ισραηλινής πολιτικής μέσα από τις σημερινές εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες.

Υποστηρίζει ότι η στρατιωτική και εθνικιστική αντίληψη έχει αποκτήσει τόσο βαθιές κοινωνικές ρίζες, ώστε μια αλλαγή κυβέρνησης δεν αρκεί για να αλλάξει την πορεία της χώρας.

Φυσικά καμιά κοινωνία δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν Ισραηλινοί που αντιτίθενται στον πόλεμο, υπερασπίζονται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και ζητούν διαφορετική πολιτική.

Τι σημαίνει για την Κύπρο;

Η κριτική ανάγνωση της ισραηλινής πολιτικής δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση ούτε μια πράξη εχθρότητας απέναντι στο Ισραήλ. Είναι ζήτημα προστασίας της δικής μας ανεξαρτησίας και των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στις στενές στρατηγικές και οικονομικές σχέσεις να μας κάνουν να βλέπουμε την πραγματικότητα μόνο μέσα από την εικόνα που προβάλλει η ισραηλινή κρατική πολιτική και προπαγάνδα. Έχουμε υποχρέωση να μελετήσουμε αν οι Ισραηλίτες αντιμετωπίζουν την κατοχή της Κύπρου σύμφωνα με τις δικές τους αξίες.

Οι μαζικές αγορές ακινήτων και μεγάλων εκτάσεων από ισραηλινά συμφέροντα στην Κύπρο, καθώς και η ταυτόχρονη παρουσία Ισραηλιτών σφετεριστών (Σιμόν Αϊκούτ) στον κατεχόμενο βορρά, και η υπόθεση της Τρόζενας, όπου δημοσιεύματα αναφέρουν απόκτηση μεγάλου μέρους των ακινήτων του χωριού, οδήγησαν ειδικούς και πολιτικούς να έχουν προειδοποιήσει για ενδεχόμενες επιπτώσεις στην αγορά γης, στον τοπικό χαρακτήρα περιοχών και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στην ασφάλεια και στον έλεγχο της κυπριακής επικράτειας. Χρειάζεται: διαφάνεια, έλεγχος και υπεύθυνη κρατική πολιτική. Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να συγχέει τη συνεργασία με την εξάρτηση, ούτε τις οικονομικές επενδύσεις με το ανεξέλεγκτο δικαίωμα διαμόρφωσης του μέλλοντός της. Οι σχέσεις της Κύπρου με το Ισραήλ αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη ένταση. Δεν μπορεί, όμως, η εξωτερική μας πολιτική να παραγνωρίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Η Κύπρος γνωρίζει τι σημαίνει εισβολή, κατοχή, εκτοπισμός, απώλεια πατρίδας, σκοτωμένοι και αγνοούμενοι. Γι' αυτό ακριβώς δεν δικαιούται να αντιμετωπίζει επιλεκτικά αυτές τις αρχές. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων ενισχύει τη συνέπεια της δικής μας πολιτικής θέσης απέναντι στην κατοχή.

Η πραγματική πολιτική ωριμότητα δεν φαίνεται από το πόσο πιστά υπερασπιζόμαστε τους συμμάχους μας, αλλά από το αν έχουμε το θάρρος να κρίνουμε και τους συμμάχους μας με τα ίδια μέτρα και σταθμά που απαιτούμε να εφαρμόζονται στους αντιπάλους μας.