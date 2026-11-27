Σύμφωνα με δημοσίευμα του parapolitika.gr, ο γνωστός συνθέτης έχει ήδη αρχίσει να γράφει τραγούδια για την ερμηνεύτρια, με στόχο να αναδείξει τις φωνητικές της δυνατότητες και να τη συστήσει στο ευρύτερο κοινό. Μάλιστα, το δημοσίευμα τη συνδέει με την προοπτική να αποτελέσει τη διάδοχο της Άννας Βίσση, με την οποία ο Καρβέλας έχει συνδέσει ένα μεγάλο μέρος της μουσικής του πορείας.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά ξεχώρισε στον τελευταίο κύκλο του «Your Face Sounds Familiar», εντυπωσιάζοντας με τις μιμήσεις και τις ερμηνείες της. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού παρουσίασε ένα ευρύ φωνητικό φάσμα, ερμηνεύοντας, μεταξύ άλλων, τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου και της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Παρά τη σχετικά περιορισμένη αναγνωρισιμότητά της στο ευρύ κοινό, η ίδια έχει ήδη διαγράψει τη δική της πορεία στον χώρο της μουσικής, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς από τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η τραγουδίστρια είναι μητέρα ενός παιδιού 4,5 ετών και διατηρεί καλές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της.