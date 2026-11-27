Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ετοιμάζει το επόμενο μουσικό του εγχείρημα με πρωταγωνίστρια την Αφροδίτη Χατζημηνά, την τραγουδίστρια που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο τελευταίο «Your Face Sounds Familiar».
Αυτή η Κύπρια τραγουδίστρια φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Καρβέλα – Τη θέλει ως διάδοχο της Άννας Βίσση
Ο γνωστός συνθέτης φέρεται να γράφει τραγούδια για την τραγουδίστρια, η οποία ξεχώρισε στο «Your Face Sounds Familiar», με δημοσιεύματα να τη θέλουν ως πιθανή διάδοχο της Άννας Βίσση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του parapolitika.gr, ο γνωστός συνθέτης έχει ήδη αρχίσει να γράφει τραγούδια για την ερμηνεύτρια, με στόχο να αναδείξει τις φωνητικές της δυνατότητες και να τη συστήσει στο ευρύτερο κοινό. Μάλιστα, το δημοσίευμα τη συνδέει με την προοπτική να αποτελέσει τη διάδοχο της Άννας Βίσση, με την οποία ο Καρβέλας έχει συνδέσει ένα μεγάλο μέρος της μουσικής του πορείας.
Η Αφροδίτη Χατζημηνά ξεχώρισε στον τελευταίο κύκλο του «Your Face Sounds Familiar», εντυπωσιάζοντας με τις μιμήσεις και τις ερμηνείες της. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού παρουσίασε ένα ευρύ φωνητικό φάσμα, ερμηνεύοντας, μεταξύ άλλων, τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου και της Νατάσας Θεοδωρίδου.
Παρά τη σχετικά περιορισμένη αναγνωρισιμότητά της στο ευρύ κοινό, η ίδια έχει ήδη διαγράψει τη δική της πορεία στον χώρο της μουσικής, έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς από τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η τραγουδίστρια είναι μητέρα ενός παιδιού 4,5 ετών και διατηρεί καλές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της.
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