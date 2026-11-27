Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου, αλλά και σημείο αναφοράς για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Πάφου. Η συζήτηση γύρω από την προοπτική ανέγερσης ενός μεγάλου ναού στον χώρο έχει προκαλέσει,προσθέτει, προβληματισμό και αντιδράσεις.

Η θέση που εκφράζεται είναι ότι ο Δημόσιος Κήπος δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως διαθέσιμο οικόπεδο για νέα οικοδομική ανάπτυξη, αλλά ως ένας ιστορικός και δημόσιος χώρος που χρειάζεται προστασία και αναβάθμιση.

Όπως επισημαίνεται, η αντίθεση στην επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας δεν στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας ή της Ορθόδοξης πίστης, ούτε αμφισβητείται η ανάγκη για έναν νέο καθεδρικό ναό. Το ζήτημα, όπως τίθεται, αφορά αποκλειστικά την επιλογή του Δημόσιου Κήπου ως χώρου ανέγερσης.

«Οι πόλεις χρειάζονται περισσότερο πράσινο» Οι πολίτες που αντιδρούν υποστηρίζουν ότι, σε μια εποχή κατά την οποία οι πόλεις αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες για χώρους πρασίνου, περιπάτους και αναψυχής, η οικοδόμηση ενός μεγάλου κτηρίου στον συγκεκριμένο χώρο θα στερούσε από την Πάφο έναν πολύτιμο δημόσιο πνεύμονα.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να ταυτίζεται αποκλειστικά με την οικοδόμηση, αλλά να λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον, την ιστορική μνήμη και το δημόσιο συμφέρον. Ζητούν αναβάθμιση και όχι οικοδόμηση Στο επίκεντρο των θέσεων που διατυπώνονται βρίσκεται η ανάγκη για ουσιαστική αναζωογόνηση του Δημόσιου Κήπου.

Προτείνεται η ενίσχυση του πρασίνου και των δέντρων, η δημιουργία καλύτερων υποδομών περιπάτου και αναψυχής, καθώς και η αξιοποίηση του χώρου για πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Στόχος, όπως αναφέρεται, θα πρέπει να είναι ο Δημόσιος Κήπος να αποκτήσει ξανά τον ρόλο ενός ζωντανού πυρήνα πρασίνου, πολιτισμού και κοινωνικής ζωής στην καρδιά της Πάφου.

Αναζήτηση εναλλακτικής τοποθεσίας για τον ναό Παρά την αντίθεση στην ανέγερση ναού στον Δημόσιο Κήπο, εκφράζεται η άποψη ότι μπορεί να εξευρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος για την ανέγερση του νέου καθεδρικού ναού.

Η θέση αυτή παραπέμπει σε έναν ευρύτερο διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, ώστε να εξευρεθεί λύση που θα ικανοποιεί τις ανάγκες της Εκκλησίας και των πιστών, χωρίς να επιβαρυνθεί ένας από τους ιστορικότερους και σημαντικότερους χώρους πρασίνου της Πάφου.

Το ζητούμενο, όπως τίθεται, είναι να υπάρξει συνεννόηση και να προστατευθεί ο Δημόσιος Κήπος ως κομμάτι της ιστορίας, της φυσιογνωμίας και της δημόσιας ζωής της πόλης.