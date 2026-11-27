Υπό κράτηση μέχρι να «δικαστούν» θα παραμείνουν οι εννέα κατηγορούμενοι για τη ναυτική τραγωδία του Filo Jet, η οποία σημειώθηκε τον Αύγουστο στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 27 ανθρώπων. Την απόφαση έλαβε το «Κακουργιοδικείο», ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη συμπληρώσει 89 ημέρες υπό κράτηση. Η «δικαστής» Μινέ Γ. Σερντέν ανέφερε ότι η κράτησή τους δεν θα ξεπεράσει τους τρεις μήνες ή θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της «δίκης».
Ναυτική τραγωδία Filo Jet στην Κερύνεια: Παραμένουν υπό κράτηση οι εννέα κατηγορούμενοι – Αίτημα συγγενών για ισόβια
Το «Κακουργιοδικείο» αποφάσισε ότι οι εννέα κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τη «δίκη» τους, καθώς έχουν ήδη συμπληρώσει 89 ημέρες κράτησης.
Στην απόφαση λήφθηκαν υπόψη οι περιορισμένοι δεσμοί των κατηγορουμένων με τα κατεχόμενα, καθώς και ο κίνδυνος να διαφύγουν ή να επηρεάσουν αποδεικτικά στοιχεία και μάρτυρες. Ο πρώτος κατηγορούμενος, διευθυντής της εταιρείας, είναι Τουρκοκύπριος. Το «δικαστήριο» εξέτασε επίσης σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι εννέα αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας. Το «δικαστήριο» έκρινε ότι ο διευθυντής και ο υποπλοίαρχος δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υποπλοίαρχος δεν υπέδειξε στους επιβάτες πού βρίσκονταν τα σωσίβια ούτε πώς φοριούνται, ενώ δύο ακόμη κατηγορούμενοι ήταν υπεύθυνοι για τις στεγανές θύρες του πλοίου.
Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έλαβε η «αστυνομία» στο «δικαστικό» μέγαρο. Έξω από το «δικαστήριο», συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν για ακόμη μία φορά δικαιοσύνη και ισόβια κάθειρξη για τους υπεύθυνους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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