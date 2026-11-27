Στην απόφαση λήφθηκαν υπόψη οι περιορισμένοι δεσμοί των κατηγορουμένων με τα κατεχόμενα, καθώς και ο κίνδυνος να διαφύγουν ή να επηρεάσουν αποδεικτικά στοιχεία και μάρτυρες. Ο πρώτος κατηγορούμενος, διευθυντής της εταιρείας, είναι Τουρκοκύπριος. Το «δικαστήριο» εξέτασε επίσης σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι εννέα αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας. Το «δικαστήριο» έκρινε ότι ο διευθυντής και ο υποπλοίαρχος δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υποπλοίαρχος δεν υπέδειξε στους επιβάτες πού βρίσκονταν τα σωσίβια ούτε πώς φοριούνται, ενώ δύο ακόμη κατηγορούμενοι ήταν υπεύθυνοι για τις στεγανές θύρες του πλοίου.

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έλαβε η «αστυνομία» στο «δικαστικό» μέγαρο. Έξω από το «δικαστήριο», συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν για ακόμη μία φορά δικαιοσύνη και ισόβια κάθειρξη για τους υπεύθυνους.

Πηγή: ΚΥΠΕ