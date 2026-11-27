Στόχος της επίθεσης, που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε διαμέρισμα στη συνοικία Ριμάλ, στην Πόλη της Γάζας, ήταν ο 29χρονος Ιζεντίν αλ-Χάγια.

Ο Μπάσεμ Ναΐμ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε στο Reuters ότι ο Ιζεντίν και η οικογένειά του επέζησαν. Πηγές της οργάνωσης ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και νύφη του Χαλίλ αλ-Χάγια. Δεν αναφέρθηκαν νεκροί.

Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε σχολιάσει επίσημα την επιχείρηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αναμένεται να τοποθετηθεί λόγω του εβραϊκού Σαββάτου, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο το βράδυ.

Ο Ιζεντίν είναι ο τελευταίος εν ζωή από τους πέντε γιους του επικεφαλής της Χαμάς. Ο δίδυμος αδελφός του, Χαμάμ, σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, κατά την ισραηλινή επιχείρηση εναντίον της ηγεσίας της οργάνωσης στο Κατάρ, από την οποία διέφυγε ο πατέρας τους. Οι άλλοι τρεις γιοι του έχουν επίσης σκοτωθεί σε προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις στοχευμένες επιθέσεις παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2025. Συνέδεσε τη νέα επιχείρηση με προηγούμενες απειλές του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, εναντίον της ηγεσίας της.

Η Χαμάς προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «θα φέρει την πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων».

Την Πέμπτη, ο ίδιος ο Χαλίλ αλ-Χάγια είχε απειλήσει με ενδεχόμενα αντίποινα, μετά από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα.

Η νέα επίθεση σημειώνεται ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον ανώτερων στελεχών της Χαμάς, παράλληλα με τις προσπάθειες των ΗΠΑ να προωθήσουν την επόμενη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα.

Το ενδεχόμενο απάντησης από τη Χαμάς προσθέτει αβεβαιότητα ως προς τη διατήρηση της εκεχειρίας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί νέα επιχείρηση αντιποίνων.

Πηγή: ΚΥΠΕ