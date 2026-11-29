Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη οδό και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Κυριακή καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν την επαρχία Αμμοχώστου, προκαλώντας πλημμύρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, οι αρμόδιες υπηρεσίες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε 17 περιστατικά, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν η Πολιτική Άμυνα και εθελοντικές οργανώσεις.

Στο μεταξύ, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες τη Δευτέρα (30/11), καθώς το καιρικό σύστημα «ARGOS» αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά την Κύπρο, αρχής γενομένης από το δυτικό μισό του νησιού.