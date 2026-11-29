Προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις που σημειώνονται την Κυριακή (29/11), με την οδό Θουκυδίδη στο Παραλίμνι να έχει κλείσει για την κυκλοφορία λόγω συσσώρευσης νερού στο οδόστρωμα.
Οδηγοί προσοχή: Έκλεισε δρόμος στο Παραλίμνι λόγω συσσώρευσης νερού
Φωτογραφία αρχείου
Η συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα οδήγησε στο κλείσιμο του δρόμου – Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη οδό και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Κυριακή καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν την επαρχία Αμμοχώστου, προκαλώντας πλημμύρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, οι αρμόδιες υπηρεσίες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε 17 περιστατικά, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν η Πολιτική Άμυνα και εθελοντικές οργανώσεις.
Στο μεταξύ, το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες τη Δευτέρα (30/11), καθώς το καιρικό σύστημα «ARGOS» αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά την Κύπρο, αρχής γενομένης από το δυτικό μισό του νησιού.
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