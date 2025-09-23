Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Αναζητείται νέα ημερομηνία για αύριο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η Κομισιόν ετοιμάζει «Drone Wall» για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Πρόκειται για μια τεχνολογική υποδομή που θα επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση drones και τη δυνατότητα άμεσης απόκρουσης ή παρεμβολής τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα πως προχωρά στην προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall». Πρόκειται για ένα σύστημα ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αυτή ενισχύεται από τα επανειλημμένα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Δανία.

Μιλώντας εκ μέρους της Κομισιόν, η εκπρόσωπος Τύπου για εξωτερικές υποθέσεις Ανίτα Χίπερ τόνισε πως υπάρχει ένα ανησυχητικό μοτίβο ενεργειών που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί: «Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών-μελών δεν ήταν τυχαίες. Υπάρχει ένα σαφές μοτίβο, η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, ελέγχει την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η πρωτοβουλία για την εγκατάσταση ενός «Drone Wall» βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού. Πρόκειται για μια τεχνολογική υποδομή που θα επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση drones και τη δυνατότητα άμεσης απόκρουσης ή παρεμβολής τους. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ, το έργο βρίσκεται ακόμα στη φάση τεχνικής αξιολόγησης και τόνισε ότι δύο θα είναι τα βασικά του στοιχεία: Ο εντοπισμός των drones με τη χρήση αισθητήρων, ραντάρ και άλλων τεχνολογιών, και η αντίδραση, δηλαδή η ικανότητα παρεμβολής, εξουδετέρωσης ή κατάρριψής τους με ασφάλεια.

Ερωτηθείς για τη χρηματοδότηση και τη χρονική έναρξη της πρωτοβουλίας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλαφ Γκιλ τόνισε ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προγράμματος SAFE».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΚΟΜΙΣΙΟΝDRONE

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited