Έτσι θα καταλάβεις αν σου έβαλαν νοθευμένο καύσιμο - Τι πρέπει να ελέγξεις

Η νοθεία στα καύσιμα παραμένει μια υπαρκτή απειλή για κάθε οδηγό, με όλο και περισσότερα περιστατικά να κάνουν την εμφάνιση τους.

Η νοθεία στα καύσιμα αποτελεί ένα διαχρονικό και σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρά τα αυστηρά πλαίσια ελέγχου, συνεχίζουν να υπάρχουν επιτήδειοι που εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας και την ανάγκη των οδηγών για φθηνότερο ανεφοδιασμό.

Οι συνέπειες, βέβαια, δεν περιορίζονται μόνο στην τσέπη των καταναλωτών, αλλά πλήττουν και την αξιοπιστία των οχημάτων, καθώς το νοθευμένο καύσιμο προκαλεί σοβαρές βλάβες στους κινητήρες και να αυξάνει φυσικά τους ρύπους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται και το περιβάλλον.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, που δείχνει πως το πρόβλημα της νοθείας ξεπερνά τα σύνορα της χώρα μας, έρχεται από την Ισπανία, όπου οι αρχές αποκάλυψαν ένα τεράστιο κύκλωμα που διακινούσε νοθευμένα καύσιμα.

Μάλιστα, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό σχεδόν 2 εκατομμυρίων λίτρων πετρελαίου που είχαν νοθευτεί με παραφίνες και έλαια, τα οποία διοχετεύονταν σε πρατήρια χαμηλού κόστους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το κύκλωμα είχε οργανώσει με τέτοιον τρόπο τη διανομή ώστε να αποφύγει τις υποψίες, στήνοντας μάλιστα δικά του πρατήρια για να διαθέτει το νοθευμένο καύσιμο απευθείας στους καταναλωτές.

Το μείγμα, που αποτελούνταν από 85% πετρέλαιο κίνησης και 15% παραφίνες, έλαια και άλλα παράγωγα, πρόσφερε στους απατεώνες διπλό κέρδος, αφού εξοικονομούσαν 15% παραπάνω χρήματα από κάθε λίτρο diesel, ενώ γλύτωναν και έξτρα κόστη κατά την φορολόγηση , δηλώνοντας το προϊόν ως «λάδι», για το οποίο η νομοθεσία της χώρας φέρει πολύ πιο χαμηλούς φόρους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μόνο όταν ένας πολίτης ενημέρωσε τις αρχές για τις ύποπτες κινήσεις βυτιοφόρων, οδηγώντας στον εντοπισμό παράνομων αποθηκών και στο ξήλωμα του κυκλώματος.

Κατά την έρευνα προέκυψε πως χιλιάδες αυτοκίνητα και φορτηγά επηρεάστηκαν από το νοθευμένο καύσιμο, με τα προβλήματα να εμφανίζονται κυρίως στο σύστημα καυσίμου, στους εγχυτήρες και στις εκπομπές ρύπων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικοί του κλάδου άρχισαν να δημοσιεύουν οδηγίες με στόχο να βοηθήσουν τους οδηγούς να αναγνωρίσουν εάν έχουν πέσει θύματα κυκλωμάτων διακίνησης νοθευμένων καυσίμων. Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, ένας βασικός δείκτης είναι η συμπεριφορά του κινητήρα μετά τον ανεφοδιασμό. Αν ο κινητήρας αρχίσει να «ρετάρει», να βγάζει περίεργο καπνό ή να χάνει δύναμη λίγο μετά τον ανεφοδιασμό, τότε είναι πολύ πιθανό να έχει γίνει ανεφοδιασμός με νοθευμένο καύσιμο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί το πρόβλημα με την πρώτη ματιά, ωστόσο υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδείξεις. Ο καπνός που βγαίνει από την εξάτμιση, η περίεργη μυρωδιά του καυσίμου και η γενικότερη αίσθηση ότι ο κινητήρας δεν αποδίδει σωστά είναι κάποια από τα σημάδια που αξίζουν προσοχής.

Σε περιπτώσεις σοβαρής ζημιάς, η καύση γίνεται με δυσκολία, το όχημα μυρίζει έντονα και το σύστημα εξάτμισης καταπονείται ιδιαίτερα.

Ένας ακόμα σημαντικός δείκτης είναι η τιμή του καυσίμου. Tο κύκλωμα που εντοπίστηκε διέθετε καύσιμα έως και 20 λεπτά φθηνότερα το λίτρο σε σύγκριση με τις συνηθισμένες τιμές των πρατηρίων. Η υπερβολικά χαμηλή τιμή μπορεί να είναι ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά, καθώς, όπως επισημαίνεται, αν ένα καύσιμο είναι πολύ φθηνότερο από τον μέσο όρο, αυτό από μόνο του θα πρέπει να γεννά υποψίες.

