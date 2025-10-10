Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών στην Πάφο-Επεισοδιακή σύλληψη 19χρονου

Βρέθηκαν ναρκωτικά στο όχημά του

Μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργούσαν χθες το απόγευμα στην Πάφο, έκαναν σήμα σε οδηγό οχήματος να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί και ανέπτυξε ταχύτητα, διαπράττοντας σειρά τροχαίων παραβάσεων με σκοπό να αποφύγει τον έλεγχο.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, το όχημα ανακόπηκε και ο οδηγός, που διαπιστώθηκε ότι ήταν 19χρονος, συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Κατά τη διαδικασία σύλληψής του, προέβαλε αντίσταση με αποτέλεσμα να καταφέρει να αποδράσει. Mέλος της Αστυνομίας προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών στον αέρα.

Κατά τη διάρκεια της απόδρασής του, από τον 19χρονο έπεσε στο έδαφος νάιλον σακουλάκι, το οποίο περιείχε μικρή ποσότητα κάνναβης.

Ο 19χρονος επέστρεψε στη συνέχεια στο σημείο, όπου, με γραπτή συγκατάθεσή του, διενεργήθηκε έρευνα στο όχημά του.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μικρή ποσότητα κοκαΐνης και μικρή ποσότητα κάνναβης.

Ο 19χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ, με θετικό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της επίθεσης εναντίον αστυνομικού, αντίστασης σε νόμιμη σύλληψη και απόδρασης από νόμιμη κράτηση.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου) συνεχίζει τις εξετάσεις.

