Γάλα που ξίνιζε πριν την ημερομηνία λήξης - Τι απαντούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ηχητικό)

Ανησυχία στους καταναλωτές έχει προκαλέσει η υπόθεση με παστεριωμένο γάλα γνωστής γαλακτοβιομηχανίας, το οποίο ξίνιζε πριν από την ημερομηνία λήξης του. Για το θέμα μίλησε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης.

«Κατόπιν ερευνών, και σύμφωνα με τη δήλωση της ίδιας της εταιρείας, το ζήτημα αφορούσε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής ενός συγκεκριμένου είδους γάλακτος», ανέφερε ο κ. Πίπης. Όπως διευκρίνισε, η εταιρεία προχώρησε ήδη στην πλήρη αντικατάσταση της γραμμής παραγωγής και του εξοπλισμού, προκειμένου να μην επαναληφθεί το πρόβλημα.

Ο Διευθυντής ξεκαθάρισε ότι η πρώτη ύλη του γάλακτος δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα και πως δεν εντοπίστηκαν μικροβιολογικοί ή άλλοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. «Το πρόβλημα δεν σχετιζόταν με την παστερίωση ή με υπολείμματα φαρμάκων. Ήταν τεχνικής φύσεως και επηρέαζε τη διατηρησιμότητα του προϊόντος», είπε.

«Η ευθύνη ανήκει στην εταιρεία»

Ο κ. Πίπης είπε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων φέρει η επιχείρηση τροφίμων που τα παράγει.

«Το κράτος διενεργεί ελέγχους για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, όμως η ευθύνη για την ποιότητα και την ενημέρωση του καταναλωτή ανήκει στην εταιρεία», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε πως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώθηκαν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ύστερα από αναφορές δύο πολιτών και της Ένωσης Καταναλωτών.

«Αν οι πολίτες δεν ενημερώσουν εγκαίρως τον παραγωγό ή τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι δύσκολο να δράσουμε άμεσα», εξήγησε.

Γιατί δεν εκδόθηκε ανακοίνωση

Αναφορικά με την απουσία επίσημης ανακοίνωσης από το κράτος, ο κ. Πίπης παραδέχθηκε ότι οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν περισσότερη ενημέρωση, επαναλαμβάνοντας όμως ότι «θα έπρεπε η εταιρεία να εκδώσει ανακοίνωση και να εξηγήσει ότι υπήρξε τεχνικό ζήτημα, το οποίο έχει ήδη επιλυθεί», σημείωσε.

Αποζημίωση καταναλωτών

Όπως ανέφερε ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να αποζημιώνει τους καταναλωτές που αγόρασαν γάλα το οποίο αλλοιώθηκε πριν από τη λήξη του.

Ακούστε την παρέμβαση του Χριστόδουλου Πίπη στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6.