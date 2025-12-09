Ξεκινούν τα έργα ανάπλασης σε επτά οδούς της Λευκωσίας - Θα διαρκέσουν τέσσερις μήνες (χάρτης)

Ξεκινούν στις 11 Δεκεμβρίου 2025 οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία - Συμβόλαιο 23 Κέντρο Πόλης», που αφορά την ανάπλαση επτά οδών στο κέντρο της πρωτεύουσας: Βούλγαρη, Καλαβρύτων, Νάξου, Ορφέως, Κρήτης, Κυπράνορος και Φιλιππιάδος.

Σύμφωνα με τον Δήμο Λευκωσίας οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

· Κατασκευή αντιπλημμυρικού συστήματος οχετών ομβρίων υδάτων.

· Ολοκληρωμένο δίκτυο πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδοστρώματος.

· Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βελτιωμένη οδική σήμανση.

· Διαμόρφωση παρόδιων θέσεων στάθμευσης.

· Αναβάθμιση υποδομών των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 11 Δεκεμβρίου 2025 με τις οδούς Βούλγαρη, Καλαβρύτων (τμήμα) και Νάξου (τμήμα). Στις 2 Ιανουαρίου 2026 ακολουθεί η έναρξη εργασιών στην οδό Ορφέως (τμήμα).

Οι δρόμοι αυτοί θα παραμείνουν κλειστοί για την τροχαία κίνηση για διάστημα τεσσάρων μηνών.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις κυκλοφοριακές εκτροπές, όπως παρουσιάζονται στον συνημμένο χάρτη.

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί τους επηρεαζόμενους δημότες για την κατανόηση και συνεργασία τους κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGenerationEU).