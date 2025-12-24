Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Στις φλόγες δύο φορτηγά στο Αλεθρικό - Έδωσαν γραπτές καταθέσεις οι ιδιοκτήτες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Χθές 23.12.2025 και μεταξύ των ωρών 19:00 - 20:00 ξέσπασε φωτιά σε δύο φορτηγά οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα, το πρώτο σε ανοικτό χωράφι ενώ το δεύτερο σε εγκαταλελειμμένη κτηνοτροφική μονάδα, και τα δύο στην περιοχή Αλεθρικού. Το πρώτο φορτηγό ανήκει 55χρονο μηχανοδηγό ενώ το δεύτερο σε 50χρονο κτηνοτρόφο.

Στο μέρος κλήθηκαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα οποία κατέσβησαν την φωτιά. Και οι δύο ιδιοκτήτες των φορτηγών έχουν προβεί σε γραπτές καταθέσεις ενώ να σημειωθεί ότι και τα δύο φορτηγά, ήταν σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση (χωρίς ρευματοδοτηση και καύσιμα στο ντεπόζιτο τους).

Περαιτέρω εξετάσεις θα γίνουν με το φως της ημέρας.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα