Σύλληψη 62χρονου για τον εμπρησμό του δικού του οχήματος στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 62χρονου ιδιοκτήτη του οχήματος.

Στη σύλληψη 62χρονου προχώρησε η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού, που διαπράχθηκε χθες βράδυ, στην Πάφο.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 8μ.μ. ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας 62χρονου, σε χωριό της επαρχίας Πάφου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από περίοικο, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο όχημα.

Η σκηνή εξετάστηκε και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων για επιστημονικές εξετάσεις.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 62χρονου ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

 Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.

