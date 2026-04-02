Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καταδικάζει το περιστατικό με τη ρίψη κροτίδων κατά Τουρκοκυπρίων κοντά στην Πύλη Πάφου

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν καταδίκασε το περιστατικό ενώ αργότερα η Kibris δημοσίευσε σχετικό βίντεο.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, όπου καταδικάζει το περιστατικό που έλαβε χώρα σε περιοχή της νεκρής ζώνης όπου επιτρέπονται οι πολίτες, στην οδό Μάρκου Δράκου στη Λευκωσία (πλησίον της Πύλης Πάφου) κατά το οποίο ομάδα ατόμων έριξε πέτρες και κροτίδες προς τα κατεχόμενα εδάφη και φέρεται να στόχευε πολίτες που βρίσκονταν σε πάρκο και παρακείμενες καφετέριες.

Σχετικά άρθρα:

«Πράξεις βίας αυτής της φύσης είναι απαράδεκτες και ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης της δημόσιας ασφάλειας και της σταθερότητας», τονίζει η ανακοίνωση.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές και των δύο πλευρών αμέσως μετά το συμβάν, προκειμένου να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη εξακρίβωση των γεγονότων μέσω μιας κατάλληλης και ενδελεχούς έρευνας.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επαναλαμβάνει, μέσω της ανακοίνωσης, έκκληση για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του κράτους δικαίου, και καλεί όλα τα μέρη και τα άτομα να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ειρήνη και την ασφάλεια στο νησί.

