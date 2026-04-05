Λαμπρατζιές: Έκλεβαν υλικά από οικοδομές για φωτιές - Εντατικοί έλεγχοι με έξι συλλήψεις

Με εντατικοποιημένες περιπολίες και ελέγχους σε όλες τις επαρχίες, συνεχίστηκαν κατά τη χθεσινή ημέρα, καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δράσεις της Αστυνομίας για την πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και φαινομένων νεανικής παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, περίπολα της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε διάφορα περιστατικά ανάμματος φωτιάς, προχώρησαν στη σύλληψη έξι προσώπων και στην κατάσχεση 143 κροτίδων, επιθετικών οργάνων και άλλων αντικειμένων που εντοπίστηκαν στην κατοχή τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ξυλεία, η οποία προοριζόταν για το άναμμα λαμπρατζιών.

Στην επαρχία Πάφου, κατόπιν πληροφορίας για πυροδότηση κροτίδων, γύρω στις 10.00 χθες το βράδυ, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν στην περιοχή τρία πρόσωπα, από τα οποία οι δύο ανήλικοι 15 ετών και ο τρίτος 18 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν 131 κροτίδες συνολικά, ενώ στην κατοχή του 18χρονου εντοπίστηκε και μια σιδερογροθιά. Οι τρεις τους συνελήφθησαν για την κατοχή εκρηκτικών υλών, ενώ ο 18χρονος συνελήφθη και για την κατοχή επιθετικού οργάνου.

Στην επαρχία Λευκωσίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικά ανάμματος φωτιάς και χρήσης κροτίδων, ενώ προχώρησαν και στη σύλληψη δύο ανήλικων προσώπων, 15 και 17 ετών, που εντόπισαν να σπρώχνουν πράσινο κάλαθο απορριμμάτων, με τον οποίο μετέφεραν αριθμό ξύλινων παλετών και δύο πλαστικές καρέκλες, που σύμφωνα και με τους ίδιους έκλεψαν από παρακείμενη οικοδομή. Στην κατοχή του 17χρονου εντοπίστηκαν και 12 κροτίδες.

Στην επαρχία Λάρνακας, κατά τη διάρκεια των συντονισμένων επιχειρήσεων για τα μέτρα πρόληψης των λαμπρατζιών, μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της ΜΜΑΔ, διενήργησαν έλεγχο σε περιοχή στην Ορόκλινη όπου είχε συγκεντρωθεί αριθμός προσώπων, τα οποία άναψαν φωτιά σε ανοιχτό χώρο.

Με την άφιξη των αστυνομικών οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, με τα μέλη της Αστυνομίας να υποβάλλουν σε έλεγχο 29χρονο, ο οποίος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το σημείο, οδηγώντας το αυτοκίνητο του. Ο 29χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα κατοχής ναρκωτικών, μαχαιροφορίας και κατοχής επιθετικών οργάνων, και κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων, αφού στο αυτοκίνητο του εντοπίστηκαν μετά από έρευνα, δύο σακουλάκια με άσπρη κρυσταλλική ουσία, μια καπνοσύριγγα με ίχνη άσπρης ουσίας, μια ζυγαριά ακριβείας επίσης με ίχνη άσπρης ουσίας, ένα μισοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο με βιομηχανοποιημένο καπνό αναμεμειγμένο με πράσινη ξηρή φυτική ύλη, δύο μαχαίρια, ένα ρόπαλο με ξύλινη χειρολαβή που καταλήγει σε σύρμα, ένα νυστέρι, ένα ψαλίδι κοπής σιδέρου, και μία κουκούλα.

Η Αστυνομία συνεχίζει με αυξημένη παρουσία και στοχευμένες δράσεις σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, καλώντας παράλληλα το κοινό να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές.