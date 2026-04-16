Δρουσιώτης για τη Σάντη: «Είμαι απολύτως βέβαιος ότι τα μηνύματα είναι αυθεντικά, δεν τολμούν να ανοίξουν την υπόθεση»

Τη μαρτυρία της γυναίκας που αποκαλείται «Σάντη» αμφισβήτησε ο δημοσιογράφος και ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης, λέγοντας ότι η Αστυνομία χτίζει το σενάριο ότι τα μηνύματα είναι πλαστά, ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έδωσε κατάθεση μέσα σε δύσκολες συνθήκες πιέσης.

Σε δηλώσεις στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 και 97.6, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι η γραμμή της Αστυνομίας και αυτό που προσπαθεί να τεκμηριώσει είναι ότι αυτή η γυναίκα πριν από έξι χρόνια, με ένα τηλέφωνο και ένα application, κατασκεύασε μηνύματα τα οποία έστελνε στον Νίκο Κληρίδη. Διερωτήθηκε ωστόσο εάν οποιοσδήποτε με κοινή λογική που θα δει τα μηνύματα θα πιστέψει ότι πριν έξι χρόνια με ένα κινητό και ένα application θα μπορούσε να κατασκευάσει σε μια ημέρα 100 μηνύματα σε Viber, Messenger, SMS, Signal, με ονόματα, διευθύνσεις, πληροφορίες, γεγονότα και ιστορίες.

Ερωτηθείς για την παραδοχή της συγκεκριμένης γυναίκας σε κατάθεση στην Αστυνομία ότι τα κατασκεύασε, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι οι αστυνομικοί είπαν στη «Σάντη» τι θα πει και τώρα προσπαθούν να τεκμηριώσουν τα λεγόμενα της.

Ακολούθως απάντησε στις αμφιβολίες για τη γνησιότητα των μηνυμάτων λόγω ημερομηνιών και ωρών που δεν συνάδουν μεταξύ τους, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη γυναίκα βρισκόταν στη Γερμανία και λόγω διαφοράς ώρας συμβαίνει να εμφανίζονται μηνύματα που δείχνουν ότι στάλθηκαν σε διαφορετική ημέρα.

«Καμία κραυγαλέα αντίφαση»

Κληθείς να απαντήσει εάν μπορεί να εμπιστευτεί μια γυναίκα που μόνο μια φορά συνάντησε, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι δεν είναι αυτό το κρίσιμο σημείο, λέγοντας ότι μια συνάντηση ήταν αρκετή ώστε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη της. «Μου έδωσε», όπως είπε, «το ιστορικό της, το οποίο η ίδια έγραψε, και η έρευνα που διενήργησα μετά ήταν επί των πληροφοριών που είναι χίλια μηνύματα». Πρόσθεσε δε ότι «όσες πληροφορίες διερεύνησα δεν εντόπισα καμία κραυγαλέα αντίφαση».

Ερωτηθείς εάν έλαβε τα μηνύματα από τη «Σάντη» ή τον Νίκο Κληρίδη, ο κ. Δρουσιώτης απάντησε «από διάφορες πηγές».

Στη συνέχεια κλήθηκε να απαντήσει με ποιο τρόπο διασταύρωσε τις πληροφορίες αφού δεν είχε μιλήσει με τα πρόσωπα που αναφέρονται στα μηνύματα. Ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι «δεν υπήρχε περίπτωση να επικοινωνήσω με αυτούς τους ανθρώπους διότι υπήρχε και θέμα ασφάλειας».

Ανέφερε επίσης ότι γυναίκα αναφέρεται σε κάποιον Παρλαβάντζα και διερωτήθηκε πώς γνώριζε το συγκεκριμένο πρόσωπο και πώς εντόπισε τον αριθμό τηλεφώνου του και για ποιο λόγο να τον τοποθετήσει σε ένα κατασκευασμένο μήνυμα.

Γερμανία

Ακολούθως κλήθηκε να σχολιάσει την έρευνα της Αστυνομίας με βάση την οποία διαπιστώθηκε ότι η «Σάντη» έχει μόνο ένα παιδί. Ο κ. Δρουσιώτης αντέστρεψε την ερώτηση, λέγοντας γιατί να είναι βέβαιος κάποιος ότι υπάρχει μόνο ένα παιδί.

Ο κ. Δρουσιώτης αντέκρουσε τον ισχυρισμό των Αρχών ότι η γυναίκα δεν πήγε στη Γερμανία, λέγοντας ότι υπάρχει το ηχητικό μήνυμα από τον Στέλιο Ορφανίδη όπου η γυναίκα του αναφέρει ότι έφτασαν στη Χαϊδελβέργη και ακούγονται από το μεγάφωνο του σταθμού του τρένου οδηγίες στα Γερμανικά για τον κορωνοϊό. «Έχουμε», συμπλήρωσε, «δεκάδες μηνύματα από τη Γερμανία στα γερμανικά, ονόματα Γερμανών δικηγόρων που είναι υπαρκτά πρόσωπα, διαπραγματεύσεις που έγιναν για να πάνε τα θύματα στη Γερμανία».

Ερωτηθείς εάν έχουν μιλήσει με κάποια από τα πρόσωπα αυτά ή το καταφύγιο στη Γερμανία, απάντησε ότι «έχουμε την ίδια να μιλά από το καταφύγιο».

Τα τεκμήρια και το διακύβευμα

Επανέλαβε ότι υπάρχουν 1.000 μηνύματα με πάρα πολλές πληροφορίες, λέγοντας ότι ο ίδιος δημοσίευσε 130 τεκμήρια και κανένας δεν τα αμφισβήτησε.

Στη συνέχεια απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι ο ίδιος θύμα παραπληροφόρησης, λέγοντας ότι είναι απολύτως βέβαιος ότι τα μηνύματα είναι αυθεντικά, προσθέτοντας ότι τα μελετά εδώ και τρία χρόνια.

Κληθείς να απαντήσει εάν αμφισβητεί τους θεσμούς, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα και πολλά χρήματα, τονίζοντας ότι για αυτό δεν τολμούν να ανοίξουν αυτή την υπόθεση.

Ακούστε την παρέμβαση του Μακάριου Δρουσιώτη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 και 97.6: