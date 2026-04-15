Ψάχνουν την τηλεφωνική συσκευή της «Σάντη»: Έδωσε λάθος τηλέφωνο στην Αστυνομία – Παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε εφαρμογές για κατασκευή μηνυμάτων

Η Αστυνομία αναζητεί την τηλεφωνική συσκευή που χρησιμοποιούσε η «Σάντη» κατά τον επίμαχο χρόνο της φερόμενης ανταλλαγής μηνυμάτων με τον δικαστή και της συλλογής στοιχείων από το κινητό του τελευταίου. Πρόκειται για συσκευή μάρκας Samsung, η οποία δεν βρίσκεται σήμερα στην κατοχή της «Σάντη» αλλά δόθηκε σε άλλο πρόσωπο για να τη φυλάξει, όπως δήλωσε η ίδια στους ανακριτές.

Πρώτη κατάθεση

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η γυναίκα που κατονομάζεται ως «Σάντη» κλήθηκε και προσήλθε στο Αρχηγείο της Αστυνομίας για κατάθεση στις 2 Απριλίου. Η «Σάντη» σε γραπτή κατάθεση που έδωσε στους ανακριτές, παραδέχθηκε ότι τόσο τα μηνύματα που παρουσιάζονται στην ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη όσο και η σχέση με τον δικαστή Μιχάλη Χριστοδούλου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τονίζοντας πως είναι όλα ψέματα.

Η συγκεκριμένη γυναίκα ανέφερε ότι χρησιμοποίησε την εφαρμογή call assistant και δημιούργησε από το κινητό τηλέφωνο τα συγκεκριμένα μηνύματα, προσθέτοντας ότι απέστελλε τις συνομιλίες που κατασκεύαζε στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη. Στην κατάθεση η Σάντη παραδέχθηκε επίσης ότι έλεγε ψέματα στον Νίκο Κληρίδη για το αληθές περιεχόμενο των μηνυμάτων και των συνομιλιών.

Δεύτερη κατάθεση

Στα πλαίσια των αστυνομικών ερευνών η «Σάντη» παρέδωσε στους ανακριτές το κινητό τηλέφωνο και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα κλήθηκε και προσήλθε στο Αρχηγείο της Αστυνομίας για δεύτερη κατάθεση στις 6 Απριλίου. Στη δεύτερη κατάθεση η «Σάντη» παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, το οποίο εντοπίστηκε στο κινητό τηλέφωνο που η ίδια παρέδωσε στην Αστυνομία.

Οι δικανικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κινητό τηλέφωνο κατέδειξαν ότι είχε εγκατασταθεί λειτουργικό σύστημα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα και είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που φέρει το όνομα της Σάντη και τον αριθμό 49. Πρόκειται για ένα από τα τεκμήρια που κατέχει σήμερα η Αστυνομία.

Κατά τις δικανικές εξετάσεις εντοπίστηκαν ακόμη τρεις εφαρμογές οι οποίες είχαν διαγραφεί από το κινητό τηλέφωνο σε άγνωστο χρόνο. Η πρώτη εφαρμογή ονομάζεται Call assistant και εγκαταστάθηκε στο τηλέφωνο το 2025. Σύμφωνα με την περιγραφή του Google Play, η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να προσομοιώνει ψεύτικες εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. Η δεύτερη εφαρμογή με την ονομασία Call assistant – fake call, η οποία εγκαταστάθηκε στις 13 Μαρτίου 2026, προσφέρει τη δυνατότητα προσομοίωσης ψεύτικων εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων και αναπάντητων κλήσεων, με δυνατότητα επιλογής ονόματος και τηλεφωνικού αριθμού.

Το άλλο τηλέφωνο

Ωστόσο, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι στις 7 Απριλίου η «Σάντη» επικοινώνησε με ένα μέλος της ανακριτικής ομάδας και το ενημέρωσε ότι έχει θυμηθεί πως το κινητό τηλέφωνο που παρέδωσε στις Αρχές δεν είναι αυτό με το οποίο κατασκεύασε τα ψεύτικα μηνύματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η «Σάντη» ισχυρίστηκε ότι είχε παραδώσει το επίμαχο τηλέφωνο σε ένα μέλος του προσωπικού του δικηγορικού γραφείου του Νίκου Κληρίδη κατά το 2019 ή το 2020.

Η αμφισβήτηση

Πάντως από το περιβάλλον του Νίκου Κληρίδη αναφέρουν ότι ουδέποτε το δικηγορικό γραφείο έλαβε κινητό τηλέφωνο από τη «Σάντη». Μάλιστα η συγκεκριμένη πληροφορία δημιούργησε προβληματισμό και καχυποψία στην πλευρά των καταγγελλόντων, οι οποίοι κατακρίνουν την απόφαση της Αστυνομίας να αποστείλει στην Europol λάθος τηλέφωνο. Εκφράζουν επίσης την υποψία ότι η Αστυνομία κινείται κατά αυτό τον τρόπο διότι προσπαθεί να στηρίξει το σενάριο που θέλει τα μηνύματα και τις συνομιλίες να είναι προϊόν κατασκευής με τη βοήθεια συγκεκριμένων εφαρμογών. Διατυπώνουν δε το ερώτημα «γιατί η Αστυνομία δεν εξέδωσε ένταλμα έρευνας εναντίον όσων προσώπων αναφέρονται στην ανάρτηση του δημοσιογράφου και ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη, αλλά αποφάσισαν να εκδώσουν ένταλμα έρευνας κατά του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη;».

Πηγή από το περιβάλλον του Νίκου Κληρίδη ανέφερε στον «Π» ότι η Αστυνομία ουδέποτε ενημέρωσε τον δικηγόρο ότι η «Σάντη» ισχυρίζεται στην κατάθεσή της ότι τού παρέδωσε το κινητό τηλέφωνο με το οποίο κατασκεύασε τα μηνύματα και τις συνομιλίες. Ο Νίκος Κληρίδης δεν ενημερώθηκε από την Αστυνομία για τον συγκεκριμένο ισχυρισμό ούτε όταν προσήλθε για κατάθεση το Σάββατο 4 Απριλίου. Ο γνωστός δικηγόρος έτυχε σχετικής ενημέρωσης από τα μέλη της Αστυνομίας κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία και το δικηγορικό του γραφείο το Μεγάλο Σάββατο.

Όρκος

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι στον όρκο που έδωσε μέλος της Αστυνομίας για να εκδοθεί από επαρχιακό δικαστή το ένταλμα έρευνας για την κατοικία και το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Κληρίδη, γίνεται εκτενής αναφορά στις έρευνες των ανακριτών και τις δύο καταθέσεις που έδωσε η «Σάντη». Στην ουσία η Αστυνομία ενημέρωνε το επαρχιακό δικαστήριο ότι ζητά ένταλμα έρευνας διότι αναζητεί στοιχεία για τα οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι θα αποτελούν μαρτυρία προς απόδειξη συγκεκριμένων αδικημάτων όπως η συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, τον καταρτισμό πλαστού εγγράφου, την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και την κυκλοφορία ψευδών ειδήσεων.

Certiorari

Πάντως οι δικηγόροι του Νίκου Κληρίδη θα καταχωρίσουν την Παρασκευή αίτηση για ακύρωση του εντάλματος έρευνας που πραγματοποίησε η Αστυνομία το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Οι δικηγόροι του Νίκου Κληρίδη θα προσβάλουν την απόφαση του επαρχιακού δικαστή, επικαλούμενοι την προστασία του δικηγορικού απόρρητου και τη σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει μεταξύ πελάτη και δικηγόρου.

Αν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει να δώσει την Άδεια για την έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari, τότε θα οριστεί ακρόαση και η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα μήνα. Μέχρι την εκδίκαση της αίτησης, τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια της αστυνομικής εφόδου στην κατοικία και το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Κληρίδη δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως μαρτυρία. Ενώ στην περίπτωση που κερδίσει την υπόθεση η νομική υπεράσπιση του Νίκου Κληρίδη τότε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί θα θεωρηθούν μαρτυρία που λήφθηκε παράνομα.