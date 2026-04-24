Εurovision 2026: Η σλοβενική τηλεόραση αντί για τον διαγωνισμό θα προβάλει ταινίες και ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας, RTV Slovenia, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι δεν θα μεταδώσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision φέτος, αφού η μικρή ευρωπαϊκή χώρα είχε προηγουμένως αποσυρθεί από τη διοργάνωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Ο φετινός διαγωνισμός, με 35 συμμετέχουσες χώρες, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 12-16 Μαΐου στη Βιέννη.

Η Σλοβενία, μαζί με μια χούφτα άλλων χωρών — την Ισλανδία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και την Ισπανία — μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση επειδή επιτράπηκε στο Ισραήλ να συμμετάσχει.

🇸🇮 RTV Slovenija has announced that they will not broadcast this year's Eurovision Song Contest, replacing it with a thematic week called "Voices of Palestine". pic.twitter.com/gjHDg2AG0w — ESC Discord (@ESCdiscord) April 22, 2026

«Δεν θα μεταδώσουμε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision», δήλωσε η Ksenija Horvat, διευθύντρια της RTV Slovenia, στο Associated Press. «Θα μεταδώσουμε τη σειρά ταινιών “Voices of Palestine”, που περιλαμβάνει παλαιστινιακά ντοκιμαντέρ και ταινίες μεγάλου μήκους.»

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού τραγουδιού αποφάσισαν τον Δεκέμβριο να επιτρέψουν στο Ισραήλ να συμμετάσχει, γεγονός που προκάλεσε την αποχώρηση της Σλοβενίας και άλλων χωρών. Η Σλοβενία έχει επικρίνει ανοιχτά το Ισραήλ για τη συμπεριφορά του στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Ο διαγωνισμός της Eurovision προσπαθεί να θέσει την ποπ μουσική πάνω από την πολιτική, αλλά έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε παγκόσμια γεγονότα. Η Ρωσία αποβλήθηκε το 2022 μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Επίσης, έχει κλονιστεί από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, προκαλώντας διαμαρτυρίες έξω από τους χώρους διεξαγωγής και αναγκάζοντας τους διοργανωτές να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά της πολιτικής επίδειξης σημαίας.

