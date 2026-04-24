Σοκάρει δολοφονία στο Μεξικό: Πεθερά γάζωσε την νύφη της και είπε στον γιο της «είσαι δικός μου, σε έκλεψε»

Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η δολοφονία της 27χρονης Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, πρώην βασίλισσας ομορφιάς και νέας μητέρας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην Πόλη του Μεξικού. Σύμφωνα με τις Αρχές, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε 12 πυροβολισμούς από την πεθερά της, με την εισαγγελία να έχει ήδη εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος της.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας μέσα στο σπίτι, που δημοσίευσε η Reforma, αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές πριν από το έγκλημα. Σε αυτό φαίνεται η 27χρονη να περπατά στο σαλόνι και να κατευθύνεται σε ένα δωμάτιο, ενώ πίσω της ακολουθεί η 63χρονη πεθερά της, Έρικα Χερέρα, με τα χέρια στις τσέπες. Λίγο μετά την είσοδό τους στο δωμάτιο ακούγονται φωνές και πυροβολισμοί.

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται και ο σύζυγος της Καρολίνα, Αλεχάντρο Γκόμεζ, κρατώντας στην αγκαλιά το οκτώ μηνών μωρό τους. Απευθυνόμενος στη μητέρα του, τη ρωτά «τι ήταν αυτό; τι έκανες;», με την ίδια να απαντά ψυχρά «τίποτα, με θύμωσε». Όταν εκείνος αντέδρασε λέγοντας «είναι η οικογένειά μου», η γυναίκα φέρεται να απάντησε «εσύ είσαι δικός μου και αυτή σε έκλεψε», σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Daily Mail.

Η μητέρα της 27χρονης, Ρέινα Γκόμεζ Μολίνα, δήλωσε στο Univision News ότι το περιστατικό καταγγέλθηκε στις Αρχές την επόμενη ημέρα, καθώς υπήρχε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του βρέφους. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τη σύλληψη της 63χρονης.

Η Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ είχε στεφθεί Miss Teen Universe για τη Μπάχα Καλιφόρνια το 2017, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Αργότερα μετακόμισε στην πρωτεύουσα του Μεξικού, όπου δραστηριοποιήθηκε ως influencer, δημοσιεύοντας περιεχόμενο για την καθημερινότητά της, τα ταξίδια και τη μόδα.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης, με φίλους και συγγενείς να αποχαιρετούν τη νεαρή γυναίκα μέσα από συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ήταν όμορφη μέσα και έξω, γεμάτη καλοσύνη και αγάπη», έγραψε η φίλη της Αλέξα Βιλαλόμπος, ζητώντας δικαιοσύνη για την ίδια και την οικογένειά της, ιδιαίτερα για το μικρό της παιδί, που –όπως ανέφερε– ήταν η μεγαλύτερη χαρά της ζωής της.

Ανακοίνωση εξέδωσε και το σχολείο στο οποίο είχε φοιτήσει, το El Tesoro del Saber, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της πρώην μαθήτριάς του και τονίζοντας ότι θα τη θυμούνται ως ένα χαρούμενο και γεμάτο αγάπη παιδί.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη στο Μεξικό, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό.

