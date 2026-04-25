Στο Πακιστάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ και απεσταλμένοι Τραμπ για διαπραγματεύσεις μέσω μεσολαβητών

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφθασε την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, εν μέσω προσδοκιών για επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει εγγύηση για απευθείας διαπραγματεύσεις.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ανέφερε, μέσω X, ότι «δεν σχεδιάζεται να γίνει καμιά συνάντηση Ιράν-ΗΠΑ», σημειώνοντας ότι οι θέσεις της Τεχεράνης θα μεταφερθούν στην αμερικανική πλευρά από Πακιστανούς μεσολαβητές.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν σήμερα στο Πακιστάν για συνομιλίες «με αντιπροσώπους» του Ιράν, προσθέτοντας ότι η συνάντηση ζητήθηκε από την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας πριν από δύο εβδομάδες, δεν αναμένεται να μεταβεί αυτή τη φορά στο Πακιστάν, εκτός αν υπάρξει πρόοδος, σύμφωνα με την κ. Λέβιτ.

Οι αμερικανοϊρανικές συνομιλίες είχαν αρχίσει πριν από δύο εβδομάδες στην πακιστανική πρωτεύουσα και ανεστάλησαν έπειτα από δεκαπέντε ώρες, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μονομερώς ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός μέχρι νεοτέρας.

Μετά το Πακιστάν, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συνεχίσει την περιοδεία του στο Ομάν και τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, η ναυσιπλοΐα παραμένει παραλυμένη στο στενό του Ορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές, καθώς η θαλάσσια οδός τελεί υπό ιρανικό και αμερικανικό αποκλεισμό.

Στον Λίβανο, η κατάπαυση του πυρός, η οποία παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες μετά από συνομιλίες αντιπροσώπων του Λιβάνου και του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο, τέθηκε ήδη υπό δοκιμασία.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε έξι μαχητές της Χεζμπολάχ στη διάρκεια ανταλλαγών πυρών, αφού, όπως υποστήριξε, το σιιτικό κίνημα κατέρριψε ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να «σαμποτάρει» τη διαδικασία για «ιστορική ειρήνη» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ κάλεσε από την πλευρά της το λιβανικό κράτος να απέχει από «απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ», λέγοντας ότι η παράταση της κατάπαυσης του πυρός «δεν έχει νόημα» λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών ενεργειών.

Παράλληλα, η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο ανακοίνωσε τον θάνατο ακόμη ενός Ινδονήσιου κυανόκρανου, ο οποίος είχε τραυματιστεί στις 29 Μαρτίου στον νότιο Λίβανο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ