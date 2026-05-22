Καταδίκη-σοκ για Air France και Airbus: «Αποκλειστικά υπεύθυνες» για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία της Γαλλίας

Γαλλικό εφετείο έκρινε την Πέμπτη την Air France και την Airbus ένοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σχετικά με τη συντριβή πτήσης Ρίο – Παρίσι το 2009, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 228 άνθρωποι, στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία της Γαλλίας.

Το Εφετείο του Παρισιού αποφάσισε ότι η γαλλική αεροπορική εταιρεία και ο κορυφαίος ευρωπαϊκός αεροναυπηγικός όμιλος ήταν «αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι», επιβάλλοντας σε καθεμία πρόστιμο 225.000 ευρώ (261.000 δολάρια), το μέγιστο προβλεπόμενο για εταιρική ανθρωποκτονία από αμέλεια. Παρότι οι ποινές θεωρούνται συμβολικές, η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στη φήμη και των δύο εταιρειών.

Το χρονικό της αεροπορικής τραγωδίας

Στις 1 Ιουνίου 2009, η πτήση AF447 της Air France, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρίο ντε Ζανέιρο – Παρίσι, πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό όταν οι πιλότοι έχασαν τον έλεγχο του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να καταπέσει στον ωκεανό. Δεν υπήρξαν επιζώντες μεταξύ των 216 επιβατών και των 12 μελών πληρώματος του Airbus A330. Μεταξύ των θυμάτων ήταν 72 Γάλλοι και 58 Βραζιλιάνοι.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι καταγραφείς πτήσης (τα λεγόμενα «μαύρα κουτιά») ενός αεροσκάφους της Air France που συνετρίβη σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα δείχνουν ότι ο κυβερνήτης εισήλθε στο πιλοτήριο μόνο αφού το αεροσκάφος είχε ήδη ξεκινήσει την μοιραία κάθοδο διάρκειας 3,5 λεπτών.

Τα αρχικά ευρήματα της γαλλικής υπηρεσίας διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων BEA, που βασίζονται στην ανάλυση των μαύρων κουτιών που ανασύρθηκαν από τον πυθμένα του ωκεανού, διαπίστωσαν ότι ο κυβερνήτης βρισκόταν σε ανάπαυση όταν ξεκίνησε η έκτακτη ανάγκη.

Οι εταιρείες, που αρνούνται οποιαδήποτε ποινική ευθύνη αποδίδοντας το δυστύχημα σε ανθρώπινο λάθος των πιλότων, είχαν αθωωθεί από κατώτερο δικαστήριο το 2023. Παρότι οι εισαγγελείς τότε είχαν ζητήσει την απαλλαγή από τις κατηγορίες, στη συνέχεια άσκησαν έφεση ώστε να εξαντληθεί «το πλήρες εύρος της διαδικασίας των ενδίκων μέσων».

Η δίκη στο εφετείο διήρκεσε οκτώ εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

