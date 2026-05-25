Στο Κατάρ η ηγεσία του Ιράν για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ – Ξεκάθαρο μήνυμα Τραμπ για «εξαιρετική και ουσιαστική» συμφωνία

Στην Ντόχα βρίσκονται ο Πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου στο Reuters και πηγής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν είναι επίσης μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας. Θα συζητήσει την πιθανή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να είναι «εξαιρετική και ουσιαστική», διαφορετικά «δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία».

«Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι μια συμφωνία εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

