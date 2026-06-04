Σηκώνει το γάντι το ΔΗΚΟ: «Το ΑΚΕΛ επιλέγει την απομόνωση και του φταίνε όλοι οι άλλοι»

Απάντηση στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ έδωσε το ΔΗΚΟ μετά την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστήριξε ότι το ΑΚΕΛ επέλεξε για ακόμη μία φορά την πολιτική απομόνωση και την εκλογική αποτυχία, προσθέτοντας ότι, όπως συνηθίζει,«του φταίνε όλοι οι άλλοι».

Παράλληλα, ανέφερε ότι αυτό αποτελεί δικαίωμά του, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ΔΗΚΟ δεν πρόκειται να ακολουθήσει το ΑΚΕΛ σε αυτή την, όπως τη χαρακτήρισε, τοξικότητα.

Το Δημοκρατικό Κόμμα συνεχάρη, παράλληλα, την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογή της στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο της.