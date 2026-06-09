Δαπάνες-ρεκόρ σε παγκόσμια κλίμακα το 2025 για πυρηνικά όπλα

Σε επίπεδα-ρεκόρ ανήλθαν το 2025 οι παγκόσμιες δαπάνες για τη συντήρηση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη πυρηνικών οπλοστασίων, σύμφωνα με νέαέκθεση της Διεθνούς Εκστρατείας για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN).

Η μελέτη καταγράφει ότι οι εννέα χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα δαπάνησαν συνολικά σχεδόν 119 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με το 2024.

Ποιες χώρες ενισχύουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ινδία, το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα.

Οι εννέα πυρηνικές δυνάμεις δαπάνησαν συνολικά 17 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη επένδυση σε στρατηγικά οπλικά συστήματα και προγράμματα πυρηνικού εκσυγχρονισμού.

Προειδοποίηση για μακροχρόνια κούρσα εξοπλισμών

Με φόντο τις εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις αναγγέλλεται «νέα κούρσα εξοπλισμών», που αναμένεται να διαρκέσει «δεκαετίες», προειδοποιεί η ICAN.

Οι θεαματικές αυξήσεις των δαπανών, που συνοδεύονται από ανησυχίες πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιταχύνει τη λήψη απόφασης για τη χρήση πυρηνικών όπλων, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, σύμφωνα με τη Σούζι Σνάιντερ, διευθύντρια προγραμμάτων στην ICAN, εκ των συγγραφέων του κειμένου.

«Είμαι τρομοκρατημένη», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Εκρηκτική αύξηση στις δαπάνες για πυρηνικά όπλα

Τα στοιχεία δείχνουν πως όλα τα κράτη με πυρηνικά οπλοστάσια αύξησαν τις δαπάνες τους γι’ αυτά πέρυσι.

Η Ουάσινγκτον δαπάνησε τα περισσότερα από όλες τις άλλες χώρες μαζί, 69,2 δισεκατομμύρια δολάρια, 12,4 δισεκ. περισσότερο από ό,τι το 2024. Ακολούθησαν η Κίνα, οι δαπάνες της οποίας εκτιμάται πως ανήλθαν σε 13,5 δισεκ. δολάρια, η Βρετανία (12,6 δισεκ.) και η Ρωσία (9,5 δισεκ.).

Σύμφωνα με την ICAN, οργάνωση στην οποία είχε απονεμηθεί βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2017, οι εννιά χώρες δαπάνησαν τα τελευταία πέντε χρόνια πάνω από 470 δισεκατομμύρια δολάρια για τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους.

Οι δαπάνες τους αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Εξετάζοντας προβλέψεις για τις μακροπρόθεσμες δαπάνες, η ICAN υπογραμμίζει σχέδια της Βρετανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ που σκοπεύουν να ξοδέψουν δισεκ. δολάρια για την ανάπτυξη και τη συντήρηση αυτών των οπλικών συστημάτων ως το τέλος του αιώνα.

Σύμφωνα με την οργάνωση και οι άλλες χώρες προβλέπουν να αποκτήσουν νέα οπλικά συστήματα με μακρά διάρκεια ζωής.

Το κείμενο τονίζει πως οι μελλοντικοί διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι (ICBMs) Sentinel, που σχεδιάζουν να αποκτήσουν οι ΗΠΑ, θα παραμείνουν επιχειρησιακοί πέραν του 2100, ενώ η αύξηση της αμερικανικής παραγωγής ατομικών πυρήνων πλουτωνίου σημαίνουν πως θα υπάρχουν πυρηνικές κεφαλές ως τουλάχιστον το 2120.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να δαπανήσουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για το πυρηνικό τους οπλοστάσιο μόνο τη δεκαετία 2025-2034, σύμφωνα με την έκθεση.

Το ποσό που διέθεσαν οι πυρηνικές δυνάμεις το 2025 για τα οπλοστάσιά τους θα αρκούσε «για να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό του ΟΗΕ 32 φορές», υπογράμμισε η κ. Σνάιντερ, προσθέτοντας πως το ποσό που ξοδευόταν μια ημέρα και μόνο για τα πυρηνικά όπλα θα αρκούσε για να είναι εγγυημένη η διατροφική ασφάλεια δυο εκατομμυρίων ανθρώπων πέρυσι.

Αντί να προσφέρουν απόλυτα απαραίτητες βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία, τα κράτη αυτά επενδύουν σε οπλοστάσια «που γνωρίζουν ότι δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χωρίς να διαπράξουν έγκλημα πολέμου», τόνισε η κ. Σνάιντερ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ