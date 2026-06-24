Το Ιράν θα διοχετεύσει περισσότερο ξένο συνάλλαγμα στην οικονομία μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν θα αυξήσει σημαντικά τις ποσότητες ξένου νομίσματος από το Σάββατο, μετά τη βελτίωση της πρόσβασης σε ξένα περιουσιακά στοιχεία και την πρόσφατη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Abdolnasser Hemmati, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Nournews.

Η προσωρινή συμφωνία που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον υποχρεώνει τις ΗΠΑ να εκδώσουν προσωρινές εξαιρέσεις για την εξαγωγή ιρανικών ενεργειακών προϊόντων και να βελτιώσουν την πρόσβαση του Ιράν στα δεσμευμένα περιουσιακά του στοιχεία στο εξωτερικό.

Ο Hemmati δήλωσε ότι η Τράπεζα θα διοχετεύσει μέρος των ενισχυμένων αποθεματικών της στην οικονομία, με ένα αρχικό ποσό 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων να διατίθεται το Σάββατο για τον βιομηχανικό τομέα, και ότι θα συμβάλει στον έλεγχο του πληθωρισμού καθώς και στις εισαγωγές βασικών αγαθών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ