Η νότια Γαλλία στις φλόγες, εκκενώσεις και πύρινος εφιάλτης στις ακτές της Μεσογείου

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η νότια Γαλλία, με περίπου δύο χιλιάδες πυροσβέστες να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα δασικών πυρκαγιών που ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με παρατεταμένες συνθήκες ξηρασίας, στον απόηχο του πρόσφατου κύματος καύσωνα που έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά εύφλεκτο σκηνικό.

Τηλεοπτικά πλάνα από την πόλη Κανέ αν Ρουσιγιόν, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, δείχνουν αποθήκες και ένα γιοτ να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες μέσα σε μαρίνα, ενώ πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την παραλία και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από κατασκηνώσεις της πόλης, ενώ ανεστάλη η λειτουργία του αεροδρομίου στην κοντινή Περπινιάν.

Νωρίτερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο δύο πυρκαγιές στα περίχωρα της Μασσαλίας. Η μάχη, ωστόσο, συνεχίζεται στο διοικητικό διαμέρισμα Οντ, όπου μαίνεται ένα μεγαλύτερο και ιδιαίτερα επικίνδυνο μέτωπο.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συμμετείχε σε σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης στη Μασσαλία, την ώρα που η κυβέρνηση μειοψηφίας του βρίσκεται αντιμέτωπη με πρόταση δυσπιστίας σχετικά με τον χειρισμό του κύματος καύσωνα.

Την ίδια ώρα, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι ένα νέο κύμα ακραίων θερμοκρασιών αναμένεται να πλήξει τη χώρα την επόμενη εβδομάδα, εντείνοντας τους φόβους για νέες πυρκαγιές.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανέφερε ότι συνολικά 87.000 στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου, εκ των οποίων τα 12.000 κάηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.